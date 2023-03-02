Число погибших из-за атаки диверсантов в Брянской области выросло

Число погибших из-за атаки диверсантов в селе Любечане Брянской области выросло до двух человек. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По его словам, скончался местный житель 1966 года рождения. Детали его гибели Богомаз на озвучил.

«Оперативные службы проводят необходимые мероприятия», — добавил губернатор.