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43 минуты назад

Лавров извинился перед Индией за поведение западных делегаций

Елена Прошина

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал «балаганом» поведение некоторых западных делегаций на совещании глав МИД G20 и извинился перед индийской стороной. Об этом пишет РИА Новости.

В своей речи Лавров отметил, что западные страны хотят переложить на Россию ответственность за свои провалы в экономике.

«Хотел бы принести Индии извинения за непотребное поведение ряда западных делегаций, которые превратили работу «двадцатки» в балаган», - сказал он.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что российская делегация прибыла в Нью-Дели, где проходит совещание G20 в рабочем настроении. Она подчеркнула, что индийская сторона проявила гостеприимство в вопросах приема всех делегаций, а также конструктивно настроена на организацию работы.

Лавров высказался об участии «золотого миллиарда» в развитии РФ

Напомним, 1 марта в Индии началась встреча глав МИД G20, мероприятие продлится до 2 марта. В рамках слета стороны обсудят вопросы энергетической и продовольственной безопасности, борьбу с терроризмом и поднимут темы устойчивого сотрудничества между странами. Также участники саммита обсудят новые мировые угрозы. Одной из тем также станет помощь при стихийных бедствиях.

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