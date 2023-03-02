Лавров извинился перед Индией за поведение западных делегаций

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал «балаганом» поведение некоторых западных делегаций на совещании глав МИД G20 и извинился перед индийской стороной. Об этом пишет РИА Новости.

В своей речи Лавров отметил, что западные страны хотят переложить на Россию ответственность за свои провалы в экономике.

«Хотел бы принести Индии извинения за непотребное поведение ряда западных делегаций, которые превратили работу «двадцатки» в балаган», - сказал он.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что российская делегация прибыла в Нью-Дели, где проходит совещание G20 в рабочем настроении. Она подчеркнула, что индийская сторона проявила гостеприимство в вопросах приема всех делегаций, а также конструктивно настроена на организацию работы.