В России объяснили причины появления сообщений об «НЛО над США»

Член Совета Федерации Алексей Пушков обвинил Вашингтон в попытке отвлечь внимание американцев от расследования диверсии на «Северных потоках». Своим мнением он поделился в личном Telegram-канале.

«В США новое общенациональное занятие — один за другим сбивают НЛО — круглые, цилиндрические, восьмиугольные...», — написал сенатор.

По его словам, американские СМИ полагают, что это направлено на отвлечение внимания населения от скандалов вокруг Хантера Байдена, сына президента Соединенных Штатов Джо Байдена, а также от диверсии на «Северных потоках» и инцидента с компанией Pfizer, которая не проводила тестирование вакцины перед выпуском на рынок. Также, предположил Пушков, это может быть подготовкой к конфликту с Китаем.

8 февраля журналист Сеймур Херш опубликовал статью, в которой обвинил США в причастности к взрывам на «Северных потоках». Он заявил, что операцию провели Военно-морские силы страны, использовав подлодки для установки бомб. Журналист назвал инициатором разработки плана советника президента по национальной безопасности Джейка Салливана.

После «вторжения» китайского воздушного шара военные США успели сбить еще три летательных объекта. Специалисты заявляют об опасности подобных аппаратов-разведчиков, их природа не установлена.

Воздушные объекты продолжают атаковать США. Накануне по указанию американского лидера Джо Байдена истребителем F-16 с помощью ракеты класса «воздух-воздух» был сбит неопознанный объект, летевший на высоте примерно 12 километров в воздушном пространстве США над озером Гурон в штате Мичиган. Министерство обороны США заявило, что воздушная цель представляла угрозу гражданской авиации и несла потенциальные разведывательные риски. Природа и принадлежность объекта установлены пока не были. В ведомстве отметили, что военные пытаются собрать фрагменты объекта, чтобы больше о нем узнать.

Объект, сбитый истребителем США над озером у границы с Канадой, имел восьмиугольную форму, сообщает Fox со ссылкой на конгрессмена Джека Бергмана.

«Истребитель ВВС США F-16 сбил таинственный восьмиугольный объект над озером Гурон ракетой Sidewinder», — сказал он.

Это четвертый воздушный объект, сбитый военными страны за последние восемь дней. Еще один летательный аппарат был перехвачен накануне истребителем F-22 над Канадой, а до этого – над Аляской. Сообщается, что эти объекты были меньше и проще большого воздушного шара, который США ранее сбили над Атлантическим океаном после того, как он пересек сухопутную часть США.

Канадские власти же заявили, что воздушный объект, сбитый над территорией страны, мог быть разведывательным аэростатом китайского или российского происхождения. Об этом пишет местная газета The Globe and Mail со ссылкой на неназванного чиновника.

Свою версию выдвинули и власти Тайваня, которые поспешили сообщить, что периодически наблюдают подобные военные китайские аэростаты.

«Они вторгаются очень часто, последний раз - несколько недель назад», - приводит газета Financial Times слова одного из должностных лиц Тайваня.

По информации издания, аэростаты, наблюдаемые периодически в воздушном пространстве Тайваня, разработаны подразделением Центральной военной комиссии Коммунистической партии Китая. В Тайбэе полагают, что некоторые из этих воздушных шаров используются ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК), а другие - Ракетными войсками НОАК. При этом глава североамериканского командования ПВО (NORAD) Глен ван Херк не исключил, что сбитые летательные объекты могут иметь и внеземное происхождение. Он отметил, что американские военные пока не определили, за счет чего держались в воздухе сбитые на севере летательные аппараты, и не уверены, что речь идет о воздушных шарах.

«Я не в состоянии объяснить, как они оставались в воздухе. Возможно, внутри конструкции был наполненный газом шар или двигательная установка того или иного типа. Однако, очевидно, что они держались в воздухе», - подчеркнул он.

Телеканал CNN ранее приводит заявления поднимавшихся на перехват летчиков, которые говорили, что не смогли определить, где у аппаратов расположены двигатели.

Напомним, что все началось с китайского воздушного шара, который залетел на территорию США 28 января, а за семь дней успел пересечь страну по диагонали. Американские военные несколько дней отслеживали разведывательный аппарат, а затем все-таки сбили его. В Китае же заявили, что аэростат предназначен для научных исследований, в частности, метеорологических, а над территорией США оказался случайно «из-за обстоятельств непреодолимой силы».

Власти Китая осудили решение военных США сбить принадлежащий КНР аэростат. 11 февраля Минторг США даже ввел экспортные ограничения против шести китайских структур, якобы связанных с программами Народно-освободительной армии Китая (НОАК) по использованию аэростатов. Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что инцидент с китайским аэростатом над США подорвал возможность построения фундамента отношений Вашингтона и Пекина. Он отказался от запланированного визита в Китай и не стал называть новые даты поездки в КНР.

При этом гендиректор Агентства экономической разведки «Р-техно» Роман Ромачев в разговоре с НСН выдвинул версию, что никакого шара на севере США могло и не быть, а для американцев сейчас важно создать прецедент для того, чтобы в очередной раз упрекнуть Китай. С другой стороны, эксперт подтвердил, что подобные объекты действительно несут в себе угрозу.

«Любое воздушное тело, которое находится в воздухе и неподконтрольно той стране, над территорией которой находится этот объект, представляет определенную угрозу. Современные технологии позволяют проводить радиоразведку, космическую, авиационную разведку и контролировать все, что находится на территории, над которой завис этот объект», - объяснил он.

Также он отметил, что если бы подобный шар-разведчик заметили над территорией России, то он был бы непременно сбит военными.

«Все объекты, которые попадают в воздушную зону России, так или иначе отслеживаются. Здесь уже компетенция военных: сбивать объект или нет. Но с большей долей вероятности, такой объект, скорее всего, сбили бы. Тем более он не издает сигналов, по которым можно судить о том, что его цели мирные, там нет пилота и человека», - сказал эксперт.

Разведывательные службы США продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.

Американский генерал Глен Ван Хёрк не исключил внеземное происхождение сбитых над США и соседней Канадой объектов, отметив, что данным вопросом должны заниматься спецслужбы.

"Я предоставлю им возможность выяснить это. Я ничего не исключаю на данный момент", - сказал военный, комментируя версию об инопланетном происхождении объектов.

Ван Хёрк отметил, что представители Пентагона не зря называют сбитые аппараты объектами, так как до сих пор не удалось выяснить, "за счет чего они держатся в воздухе".

"Я не стану характеризовать их как воздушные шары, - добавил генерал. - Внутри этой структуры может находиться и шар, наполненный газом, или же у них может быть какая-то система тяги".

При этом объекты были похожи друг на друга по размеру и скорости перемещения, но они отличались от сбитого 4 февраля китайского аэростата: в случае с ним американские военные "точно знали", с чем имели дело, пишет ТАСС.

Сенатор от Монтаны Джон Тестер заявил о неопознанном летающем объекта в небе над штатом, сообщает РИА Новости со ссылкой на соцсети политика.

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«Я в курсе объекта в воздушном пространстве Монтаны и нахожусь в тесном контакте с высокопоставленными представителями Пентагона и администрации», — пишет Тестер.

Политик добавил, что Белый дом и Министерство обороны США своевременно отправляют ему информацию по ситуации и он будет добиваться ответов от властей по данному инциденту.

Ранее в США по распоряжению Пентагона авиационный регулятор закрыл небо над штатом Монтана из-за очередного пролета аэростатов над Северной Америкой.

Вашингтон и Оттава наблюдали за сбитым в небе над территорией Канады неопознанным объектом в течение суток. Объект оказался беспилотным. Об этом заявил Белый дом по итогам переговоров президента Джо Байдена и премьер-министра Джастина Трюдо, передает агентство «Прайм».

Как говорится в заявлении, лидеры двух стран обсудили инцидент с неопознанным беспилотным объектом в воздушном пространстве Канады. Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) отслеживало и контролировало перемещение объекта в течение суток. С момента его обнаружения президент оперативно получал сведения о нем от команды по национальной безопасности, отметили в администрации США.

В Белом доме добавили, что Байден и Трюдо санкционировали атаку по беспилотнику из соображений безопасности и по рекомендации военных. Президент США дал соответствующие полномочия американским истребителям, после чего самолет F-22 сбил указанный объект на территории Канады. Все действия истребителя были согласованы с Оттавой.

Кроме того, Байден и Трюдо в ходе беседы обратили внимание на необходимость извлечения обломков сбитого беспилотного аппарата, чтобы вычислить его назначение и страну происхождения.

Неопознанный летающий объект представлял угрозу Канаде и поэтому был сбит. Об этом заявили в министерстве обороны североамериканской страны.

Zuma/TACC

«Данный объект летел на высоте примерно 14 тысяч футов (4,26 километра. - Авт.), он незаконно вторгся в канадское воздушное пространство и представлял реальную угрозу безопасности гражданских судов», – заявила министр обороны Канады Анита Ананд.

Известно, что НЛО, фактические характеристики и назначение которого не раскрываются, был сбит американским истребителем над территорией Канады. Сейчас ищут его обломки.

Президент США Джо Байден и его администрация обязаны дать объяснения относительно ликвидации уже четырех неопознанных летательных объектов над территорией страны, заявил американский сенатор-республиканец Стив Дэйнс, передает Fox News. По его словам, отказ Белого дома от предоставления полной информации является неприемлемым.

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"Отсутствие сообщений от администрации Байдена о закрытии воздушного пространства Монтаны и недавних обстрелах, имевших место над Аляской и Канадой, неприемлемо Байден должен дать всей стране дать немедленное и полное объяснение", - отметил Дэйнс.

Как указал американский сенатор, главным приоритетом Белого дома должна быть защита и безопасность народа США, а информирования свой граждан - ключевой момент. Он также подчеркнул, что без четкой информации от Байдена люди вынуждены полагаться на утечки и спекуляции СМИ. Ранее сообщалось, что Пентагон назвал причины, по которым был сбит воздушный объект над озером Гурон у границы США и Канады.

Версия о том, что сбитый над США летательный объект имеет инопланетное происхождение, странная, считает научный журналист Михаил Котов. В беседе с «Лентой.ру» он поделился своим мнением о происхождении летательного объекта.

Ранее стало известно, что Северное командование Вооруженных сил США допустило, что сбитый в пятницу, 10 февраля, летательный аппарат может иметь внеземное происхождение.

«Возможно, в данной ситуации разговоры американских военных — это определенная часть дипломатической игры. Не так давно мы видели, что над США были реальные разведывательные шары. И теперь рассказывать о том, что над Америкой внезапно появились инопланетяне, — достаточно странная история», — заявил Котов.

Научный журналист отметил, что гораздо логичнее в данной ситуации было бы предположить, что сбитый США летательный объект также является разведывательным шаром.