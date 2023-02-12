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24 минуты назад

Появились подробности об НЛО над Канадой

Елена Прошина

Вашингтон и Оттава наблюдали за сбитым в небе над территорией Канады неопознанным объектом в течение суток. Объект оказался беспилотным. Об этом заявил Белый дом по итогам переговоров президента Джо Байдена и премьер-министра Джастина Трюдо, передает агентство «Прайм».

Появились подробности об НЛО над Канадой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Над Канадой обнаружили неопознанный воздушный объект

Как говорится в заявлении, лидеры двух стран обсудили инцидент с неопознанным беспилотным объектом в воздушном пространстве Канады. Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) отслеживало и контролировало перемещение объекта в течение суток. С момента его обнаружения президент оперативно получал сведения о нем от команды по национальной безопасности, отметили в администрации США.

В Белом доме добавили, что Байден и Трюдо санкционировали атаку по беспилотнику из соображений безопасности и по рекомендации военных. Президент США дал соответствующие полномочия американским истребителям, после чего самолет F-22 сбил указанный объект на территории Канады. Все действия истребителя были согласованы с Оттавой.

Кроме того, Байден и Трюдо в ходе беседы обратили внимание на необходимость извлечения обломков сбитого беспилотного аппарата, чтобы вычислить его назначение и страну происхождения.

В мире,Джастин Трюдо,Джозеф Байден,Администрация США,
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