«Россия, Китай или НЛО»: Америка отбивается от таинственных летательных объектов

После «вторжения» китайского воздушного шара военные США успели сбить еще три летательных объекта. Специалисты заявляют об опасности подобных аппаратов-разведчиков, их природа не установлена. Воздушные объекты продолжают атаковать США. Накануне по указанию американского лидера Джо Байдена истребителем F-16 с помощью ракеты класса «воздух-воздух» был сбит неопознанный объект, летевший на высоте примерно 12 километров в воздушном пространстве США над озером Гурон в штате Мичиган. Министерство обороны США заявило, что воздушная цель представляла угрозу гражданской авиации и несла потенциальные разведывательные риски. Природа и принадлежность объекта установлены пока не были. В ведомстве отметили, что военные пытаются собрать фрагменты объекта, чтобы больше о нем узнать. Объект, сбитый истребителем США над озером у границы с Канадой, имел восьмиугольную форму, сообщает Fox со ссылкой на конгрессмена Джека Бергмана. «Истребитель ВВС США F-16 сбил таинственный восьмиугольный объект над озером Гурон ракетой Sidewinder», — сказал он. Это четвертый воздушный объект, сбитый военными страны за последние восемь дней. Еще один летательный аппарат был перехвачен накануне истребителем F-22 над Канадой, а до этого – над Аляской. Сообщается, что эти объекты были меньше и проще большого воздушного шара, который США ранее сбили над Атлантическим океаном после того, как он пересек сухопутную часть США. Канадские власти же заявили, что воздушный объект, сбитый над территорией страны, мог быть разведывательным аэростатом китайского или российского происхождения. Об этом пишет местная газета The Globe and Mail со ссылкой на неназванного чиновника. Свою версию выдвинули и власти Тайваня, которые поспешили сообщить, что периодически наблюдают подобные военные китайские аэростаты. «Они вторгаются очень часто, последний раз - несколько недель назад», - приводит газета Financial Times слова одного из должностных лиц Тайваня. По информации издания, аэростаты, наблюдаемые периодически в воздушном пространстве Тайваня, разработаны подразделением Центральной военной комиссии Коммунистической партии Китая. В Тайбэе полагают, что некоторые из этих воздушных шаров используются ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК), а другие - Ракетными войсками НОАК. При этом глава североамериканского командования ПВО (NORAD) Глен ван Херк не исключил, что сбитые летательные объекты могут иметь и внеземное происхождение. Он отметил, что американские военные пока не определили, за счет чего держались в воздухе сбитые на севере летательные аппараты, и не уверены, что речь идет о воздушных шарах. «Я не в состоянии объяснить, как они оставались в воздухе. Возможно, внутри конструкции был наполненный газом шар или двигательная установка того или иного типа. Однако, очевидно, что они держались в воздухе», - подчеркнул он. Телеканал CNN ранее приводит заявления поднимавшихся на перехват летчиков, которые говорили, что не смогли определить, где у аппаратов расположены двигатели. Напомним, что все началось с китайского воздушного шара, который залетел на территорию США 28 января, а за семь дней успел пересечь страну по диагонали. Американские военные несколько дней отслеживали разведывательный аппарат, а затем все-таки сбили его. В Китае же заявили, что аэростат предназначен для научных исследований, в частности, метеорологических, а над территорией США оказался случайно «из-за обстоятельств непреодолимой силы». Власти Китая осудили решение военных США сбить принадлежащий КНР аэростат. 11 февраля Минторг США даже ввел экспортные ограничения против шести китайских структур, якобы связанных с программами Народно-освободительной армии Китая (НОАК) по использованию аэростатов. Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что инцидент с китайским аэростатом над США подорвал возможность построения фундамента отношений Вашингтона и Пекина. Он отказался от запланированного визита в Китай и не стал называть новые даты поездки в КНР. При этом гендиректор Агентства экономической разведки «Р-техно» Роман Ромачев в разговоре с НСН выдвинул версию, что никакого шара на севере США могло и не быть, а для американцев сейчас важно создать прецедент для того, чтобы в очередной раз упрекнуть Китай. С другой стороны, эксперт подтвердил, что подобные объекты действительно несут в себе угрозу. «Любое воздушное тело, которое находится в воздухе и неподконтрольно той стране, над территорией которой находится этот объект, представляет определенную угрозу. Современные технологии позволяют проводить радиоразведку, космическую, авиационную разведку и контролировать все, что находится на территории, над которой завис этот объект», - объяснил он. Также он отметил, что если бы подобный шар-разведчик заметили над территорией России, то он был бы непременно сбит военными. «Все объекты, которые попадают в воздушную зону России, так или иначе отслеживаются. Здесь уже компетенция военных: сбивать объект или нет. Но с большей долей вероятности, такой объект, скорее всего, сбили бы. Тем более он не издает сигналов, по которым можно судить о том, что его цели мирные, там нет пилота и человека», - сказал эксперт. Разведывательные службы США продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.