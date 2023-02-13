В сенате США потребовали от Байдена дать полное объяснение по сбитым НЛО

Президент США Джо Байден и его администрация обязаны дать объяснения относительно ликвидации уже четырех неопознанных летательных объектов над территорией страны, заявил американских сенатор-республиканец Стив Дэйнс , передает Fox News. По его словам, отказ Белого дома от предоставления полной информации является неприемлемым.

"Отсутствие сообщений от администрации Байдена о закрытии воздушного пространства Монтаны и недавних обстрелах, имевших место над Аляской и Канадой, неприемлемо Байден должен дать всей стране дать немедленное и полное объяснение", - отметил Дэйнс.

Как указал американский сенатор, главным приоритетом Белого дома должна быть защита и безопасность народа США, а информирования свой граждан - ключевой момент. Он также подчеркнул, что без четкой информации от Байдена люди вынуждены полагаться на утечки и спекуляции СМИ. Ранее сообщалось, что Пентагон назвал причины, по которым был сбит воздушный объект над озером Гурон у границы США и Канады.