«В США новое общенациональное занятие — один за другим сбивают НЛО — круглые, цилиндрические, восьмиугольные...», — написал сенатор. По его словам, американские СМИ полагают, что это направлено на отвлечение внимания населения от скандалов вокруг Хантера Байдена, сына президента Соединенных Штатов Джо Джо Байдена, а также от диверсии на «Северных потоках» и инцидента с компкомпанией Pfizer, которая не проводила тестирование вакцины перед выпуском на рынок. Также, предположил Пушков, это может быть подготовкой к конфликту с Китаем.