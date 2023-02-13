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1 час назад

В Совфеде обвинили США в отвлечении внимания от «Северных потоков»

Lenta.ruиещё 1

Член Совета Федерации Алексей Пушков обвинил Вашингтон в попытке отвлечь внимание американцев от расследования диверсии на «Северных потоках». Своим мнением он поделился в личном Telegram-канале.

В Совфеде обвинили США в отвлечении внимания от «Северных потоков»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«В США новое общенациональное занятие — один за другим сбивают НЛО — круглые, цилиндрические, восьмиугольные...», — написал сенатор. По его словам, американские СМИ полагают, что это направлено на отвлечение внимания населения от скандалов вокруг Хантера Байдена, сына президента Соединенных Штатов Джо Джо Байдена, а также от диверсии на «Северных потоках» и инцидента с компкомпанией Pfizer, которая не проводила тестирование вакцины перед выпуском на рынок. Также, предположил Пушков, это может быть подготовкой к конфликту с Китаем.

8 февраля журналист Сеймур Херш опубликовал статью, в которой обвинил США в причастности к взрывам на «Северных потоках». Он заявил, что операцию провели Военно-морские силы страны, использовав подлодки для установки бомб. Журналист назвал инициатором разработки плана советника президента по национальной безопасности Джейка Салливана.

Конфликты,Северный поток 2,Авария на газопроводе,Учения НАТО,Сеймур Херш,Алексей Пушков,Джозеф Байден,Pfizer,Совет Федерации,
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