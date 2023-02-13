Версию о внеземном происхождении сбитого над США объекта оценили

«Американцы не хотят признавать, что вновь сбили китайский шар, или не хотят признавать, что Китай спокойно запускает шары над их территорией, — тут может быть много вариантов, но самым последним из них я бы рассматривал, что это какие-то инопланетяне, которые именно сейчас прилетели на территорию США», — подытожил Котов.