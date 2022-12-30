Пока вы не уснули: обращение Си Цзиньпина к Путину и секретный звонок Зеленского

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Си Цзиньпин обратился с призывом к Путину

Китай готов совместно с Россией противостоять политике Запада. об этом заявил лидер китайской Коммунистической партии Си Цзиньпин.

«Китай готов работать с РФ, чтобы противостоять политике односторонних действий [Запада], а также защищать суверенитет и безопасность двух стран», — сказал Си Цзиньпин.

Стало известно о секретном звонке Зеленского в США

Конгресс США одобрил конфискацию активов российских миллиардеров в пользу Украины после «секретного» звонка Владимира Зеленского в Вашингтон. Об этом пишет Post-Gazette со ссылкой на три неназванных источника.

По их словам, решение Конгресса может быть связано с телефонным разговором между Зеленским и сенатором Митчем МакКоннеллом. Публично об этой беседе не сообщалось.

Путин отреагировал на смерть Пеле

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью нападающего Пеле, который скончался 29 декабря в возрасте 82 лет, и направил президенту Бразилии Жаиру Болсонару телеграмму. Об этом сообщает РИА Новости.

«Уважаемый господин президент, примите глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни великого бразильского футболиста Пеле. Эдсон Арантес до Нассименто был выдающимся сыном бразильского народа. Благодаря его таланту, уникальному мастерству, красивой, завораживающей игре, футбол стал любимым видом спорта для миллионов людей во всем мире, в том числе в России», — гласит телеграмма.

В Кремле ответили на вопрос о президентских выборах

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что запланированные на 2024 год президентские выборы состоятся. Об этом сообщает РИА Новости.

«С точки зрения каких-то начал электоральных процессов, наверное, они [выборы - прим.ред.], конечно, так или иначе последуют», - сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что для президента Владимира Путина важно не то, что год предвыборный, а «субстантивная работа и осязаемые результаты», особенно в судьбоносный момент в российской истории.

Кадыров анонсировал более жестокую операцию «Возмездие»

Глава Чечни Кадыров анонсировал более жесткий второй этап операции «Возмездие» на Украине. Об этом он рассказал в ходе своей прямой линии, трансляцию вел RT.

«Готовимся ко второму этапу. Операция будет более жестокой, и возмездие продолжается», — подчеркнул руководитель региона.

Ранее Кадыров сообщал, что с 25 по 27 октября на Украине силы чеченских батальонов провели специальную отдельную операцию под названием «Возмездие». Тогда на николаево-криворожском направлении были убиты 657 украинских солдат, еще 300 получили ранения, было уничтожено 40 единиц техники. В секторе спецназа «Ахмат» под командованием Апты Алаудинова — на соледарском направлении — за день было уничтожено 95 бойцов ВСУ и более 10 единиц техники.

В турецком городе прогремел мощный взрыв

В турецком городе Айдын произошёл взрыв в ресторане. Об этом пишет телеканал TRT Haber со ссылкой на местные власти.

По предварительным данным, 7 человек погибли, ещё 4 ранены.

«Губернатор Айдына Гусейн Аксой сообщил, что 7 человек погибли, по предварительным данным, в результате взрыва, произошедшего в ресторане в районе Назилли», – сообщил телеканал.

Умирающего россиянина с катетером в руке нашли в километре от больницы

В Приморье умирающего мужчину с катетером в руке нашли в километре от больницы, где он лечился от пневмонии. Врачи скорой помощи не смогли спасти ему жизнь, сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Как рассказала супруга мужчины, его госпитализировали в очень тяжелом состоянии с двусторонним воспалением легких и лейкозом. Находясь в больнице, россиянин заявил, что его якобы не кормят. Медики объяснили эти жалобы бредом из-за интоксикации. Навестить мужа и проверить его слова женщина не могла из-за карантина.

Аркадий Волож сообщил об уходе из «Яндекса»

Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож заявил, что принял решение уйти из компании. Объявление было сделано в письменном виде - предприниматель направил прощальное письмо сотрудникам, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что в настоящее время советом директоров и менеджментом разрабатывается план реструктуризации компании. Волож счел его разумным и нужным.

«Новогоднее прощание. Пришла пора и мне написать прощальный пост. Давайте уточню, где я и что я. Как вы знаете, я уже давно не управляю российским «Яндексом», а в этом году мне и вовсе пришлось покинуть все должности в компании», - заявил он.

Парфеновым заинтересовались в полиции

Правоохранительными органами ведется проверка в отношении журналиста Леонида Парфенова в связи с тем, что он не уведомил о наличии у него гражданства Израиля. Об этом заявил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

По его словам, Парфенов получил гражданство Израиля еще в 2017 году и не уведомил органы внутренних дел.

«Оперативники проводят проверку в отношении Парфенова по факту наличия гражданства Израиля», - пояснил он.

В Бермудском треугольнике нашли «корабль-призрак»

Моряки нашли в Бермудском треугольнике корабль-призрак без людей на борту и попытались отбуксировать его к суше. Об этом сообщает The Sun.