Кадыров анонсировал более жестокую операцию «Возмездие»

Глава Чечни Кадыров анонсировал более жесткий второй этап операции «Возмездие» на Украине. Об этом он рассказал в ходе своей прямой линии, трансляцию вел RT.

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«Готовимся ко второму этапу. Операция будет более жестокой, и возмездие продолжается», — подчеркнул руководитель региона.

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Ранее Кадыров сообщал, что с 25 по 27 октября на Украине силы чеченских батальонов провели специальную отдельную операцию под названием «Возмездие». Тогда на николаево-криворожском направлении были убиты 657 украинских солдат, еще 300 получили ранения, было уничтожено 40 единиц техники. В секторе спецназа «Ахмат» под командованием Апты Алаудинова — на соледарском направлении — за день было уничтожено 95 бойцов ВСУ и более 10 единиц техники.

19 ноября Кадыров призвал к возмездию за расстрел российских военнопленных, совершенный украинскими солдатами. Он напомнил, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Макеевка в Донецкой народной республике (ДНР) «хладнокровно расстреляли» российских военнопленных, ранее добровольно сложивших оружие. Глава региона уточнил, что это прямое нарушение всех международных конвенций. Он считает, что Запад по этому вопросу отмалчивается «в присущем ему лицемерии».

Кадыров объяснил потери ВСУ

Кадыров рассказал, что ВСУ несут большие потери, и объяснил это словами «простая арифметика».

«Командование пытается восполнить потери неподготовленными новобранцами, которые оружие толком не умеют в руках держать. В этой связи потерь все больше, а желающих оказать сопротивление наступающим российским войскам все меньше. Простая арифметика», — заявил политик.

Он добавил, что новые методы ведения боевых действий и своевременная перегруппировка войск сыграли на руку российским войскам, что напрямую подтверждают успехи на основных участках.

Ранее глава Чечни пообещал «перещелкать» американские зенитные ракетные комплексы Patriot, которые США планируют поставить Украине. Кадыров, помимо ракетных систем, пригрозил уничтожить «любого, кто посмеет направить оружие против нас». «Когда враги это осознают, они сами на коленях приползут просить о переговорах», — высказался он.

На Украине признали большие потери ВСУ под Артемовском

Советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович заявил, что ВСУ несут серьезные потери в районах Артемовска и Соледара в ДНР. Политический деятель уточнил, что направлениями для «главного удара» украинских подразделений являются «восточные районы Бахмута (украинское название Артемовска — прим. «Ленты.ру»), чуть южнее Соледара и сам Соледар».