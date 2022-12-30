В Кремле ответили на вопрос о президентских выборах

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что запланированные на 2024 год президентские выборы состоятся. Об этом сообщает РИА Новости.

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«С точки зрения каких-то начал электоральных процессов, наверное, они [выборы - прим.ред.], конечно, так или иначе последуют», - сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что для президента Владимира Путина важно не то, что год предвыборный, а «субстантивная работа и осязаемые результаты», особенно в судьбоносный момент в российской истории России.

Песков заявил, что главными в 2023 году для Путина будут дела, которые нужно завершить «на сто процентов эффективно и победоносно».

В начале ноября Песков заявил, что Путин пока не решил, будет ли он баллотироваться на выборах в 2024 году.

Поправки к Конституции дали действующему президенту право выдвинуть свою кандидатуру в 2024-м. Путин отмечал, что благодаря такой возможности чиновники будут работать, а не заниматься вычислениями преемника.

«Если этого не будет, года через два, а я знаю это по собственному опыту, вместо нормальной ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнется рысканье глазами в поисках возможных преемников. Работать надо, а не преемников искать», - говорил президент.