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42 минуты назад

Умирающего россиянина с катетером в руке нашли в километре от больницы

Lenta.ruиещё 2

В Приморье умирающего мужчину с катетером в руке нашли в километре от больницы, где он лечился от пневмонии. Врачи скорой помощи не смогли спасти ему жизнь, сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Умирающего россиянина с катетером в руке нашли в километре от больницы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как рассказала супруга мужчины, его госпитализировали в очень тяжелом состоянии с двусторонним воспалением легких и лейкозом. Находясь в больнице, россиянин заявил, что его якобы не кормят. Медики объяснили эти жалобы бредом из-за интоксикации. Навестить мужа и проверить его слова женщина не могла из-за карантина.

24 декабря она позвонила в больницу, и медики сообщили, что пациент очень слаб и спит. Вечером того же дня с россиянкой связались врачи скорой помощи и заявили, что ее мужа нашли на улице в легкой одежде и с катетером в руке. Вскоре он скончался.

Врачи утверждают, что мужчина самостоятельно написал отказ от госпитализации и покинул больницу. При этом вдова заявила, что не узнает почерк на подписанном им заявлении. Кроме того, женщина обратила внимание на нетронутую посуду и гигиенические принадлежности, которые ее супруг брал в медучреждение.

Как сообщили в региональном Минздраве изданию «КП — Владивосток», по факту произошедшего проводится служебная проверка. В ведомстве подчеркнули, что медики не могут насильно удерживать в больнице дееспособного человека, и он вправе покинуть ее по собственному желанию. Кроме того, врачи не обязаны сообщать родственникам пациента о его уходе. Состояние здоровья мужчины в момент написания отказа от госпитализации не было критическими, что подтверждают результаты обследований.

Доследственную проверку из-за произошедшего также организовал региональный Следственный комитет. В настоящее время следователи опрашивают очевидцев и устанавливают все обстоятельства смерти мужчины, сообщается на сайте ведомства.

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