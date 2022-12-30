В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 71.98EUR 76.08
Войти в почту
8 минут назад

СМИ рассказали о тайном звонке Зеленского в Вашингтон

Мария Иванова

Конгресс США одобрил конфискацию активов российских миллиардеров в пользу Украины после «секретного» звонка Владимира Зеленского в Вашингтон. Об этом пишет Post-Gazette со ссылкой на три неназванных источника.

По их словам, решение Конгресса может быть связано с телефонным разговором между Зеленским и сенатором Митчем МакКоннеллом. Публично об этой беседе не сообщалось.

Источники Post-Gazette заявили, что президент Украины позвонил МакКоннеллу, лидеру меньшинства в Сенате, за день до своего визита в Белый дом и выступления в Конгрессе.

Зеленский решил позвонить в Вашингтон, когда широкую поддержку Украины со стороны США начали критиковать некоторые члены Конгресса от Республиканской партии, отмечает Post-Gazette.

«Попытка Зеленского связаться с одним из самых влиятельных членов Конгресса в разгар законодательных дебатов подчеркивает, насколько далеко президент Украины готов зайти, настаивая на выделении дополнительных средств», - подчеркнуло издание.

Собеседники газеты утверждают, что во время разговора Зеленский попытался убедить Макконнелла в том, что доходы от замороженных активов российских бизнесменов должны быть использованы для помощи Украине.

Зеленский подписал закон о нацменьшинствах

В итоге это положение было одобрено в качестве поправки к законопроекту о расходах на сумму $1,7 трлн, который был принят Сенатом 22 декабря, утвержден Палатой представителей на следующий день и затем подписан Джо Байденом. Законопроект также включает экстренную помощь Украине в размере $45 млрд.

В мире,Видео,Митч Макконнелл,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,Республиканская партия США,Конгресс США,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители