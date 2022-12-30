Конгресс США одобрил конфискацию активов российских миллиардеров в пользу Украины после «секретного» звонка Владимира Зеленского в Вашингтон. Об этом пишет Post-Gazette со ссылкой на три неназванных источника.

По их словам, решение Конгресса может быть связано с телефонным разговором между Зеленским и сенатором Митчем МакКоннеллом. Публично об этой беседе не сообщалось.

Источники Post-Gazette заявили, что президент Украины позвонил МакКоннеллу, лидеру меньшинства в Сенате, за день до своего визита в Белый дом и выступления в Конгрессе.

Зеленский решил позвонить в Вашингтон, когда широкую поддержку Украины со стороны США начали критиковать некоторые члены Конгресса от Республиканской партии, отмечает Post-Gazette.

«Попытка Зеленского связаться с одним из самых влиятельных членов Конгресса в разгар законодательных дебатов подчеркивает, насколько далеко президент Украины готов зайти, настаивая на выделении дополнительных средств», - подчеркнуло издание.

Собеседники газеты утверждают, что во время разговора Зеленский попытался убедить Макконнелла в том, что доходы от замороженных активов российских бизнесменов должны быть использованы для помощи Украине.