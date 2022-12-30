Конгресс США одобрил конфискацию активов российских миллиардеров в пользу Украины после «секретного» звонка Владимира Зеленского в Вашингтон. Об этом пишет Post-Gazette со ссылкой на три неназванных источника.
По их словам, решение Конгресса может быть связано с телефонным разговором между Зеленским и сенатором Митчем МакКоннеллом. Публично об этой беседе не сообщалось.
Источники Post-Gazette заявили, что президент Украины позвонил МакКоннеллу, лидеру меньшинства в Сенате, за день до своего визита в Белый дом и выступления в Конгрессе.
Зеленский решил позвонить в Вашингтон, когда широкую поддержку Украины со стороны США начали критиковать некоторые члены Конгресса от Республиканской партии, отмечает Post-Gazette.
«Попытка Зеленского связаться с одним из самых влиятельных членов Конгресса в разгар законодательных дебатов подчеркивает, насколько далеко президент Украины готов зайти, настаивая на выделении дополнительных средств», - подчеркнуло издание.
Собеседники газеты утверждают, что во время разговора Зеленский попытался убедить Макконнелла в том, что доходы от замороженных активов российских бизнесменов должны быть использованы для помощи Украине.
В итоге это положение было одобрено в качестве поправки к законопроекту о расходах на сумму $1,7 трлн, который был принят Сенатом 22 декабря, утвержден Палатой представителей на следующий день и затем подписан Джо Байденом. Законопроект также включает экстренную помощь Украине в размере $45 млрд.