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10 минут назад

Полиция проверит Парфенова из-за израильского гражданства

Алиса Селезнёва

Правоохранительными органами ведется проверка в отношении журналиста Леонида Парфенова в связи с тем, что он не уведомил о наличии у него гражданства Израиля. Об этом заявил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Парфеновым заинтересовались в полиции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, Парфенов получил гражданство Израиля еще в 2017 году и не уведомил органы внутренних дел.

«Оперативники проводят проверку в отношении Парфенова по факту наличия гражданства Израиля», - пояснил он.

При этом источник издания в силовых структурах отметил, что по имеющейся информации Парфенов находится в Грузии.

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Ранее стало известно, что Леонид Парфенов выдал дочь замуж в Израиле. Торжество прошло в загородном клубе MA'ARAVA под Тель-Авивом. Мария Парфенова рассказала в социальных сетях, что вышла замуж за предпринимателя Сергея Мхитаряна. Свадьба проходила с соблюдением всех еврейских традиций.

Общество,Мария Парфенова,Леонид Парфенов,
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