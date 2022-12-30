Парфеновым заинтересовались в полиции

Правоохранительными органами ведется проверка в отношении журналиста Леонида Парфенова в связи с тем, что он не уведомил о наличии у него гражданства Израиля. Об этом заявил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По его словам, Парфенов получил гражданство Израиля еще в 2017 году и не уведомил органы внутренних дел.
«Оперативники проводят проверку в отношении Парфенова по факту наличия гражданства Израиля», - пояснил он.
При этом источник издания в силовых структурах отметил, что по имеющейся информации Парфенов находится в Грузии.
Ранее стало известно, что Леонид Парфенов выдал дочь замуж в Израиле. Торжество прошло в загородном клубе MA'ARAVA под Тель-Авивом. Мария Парфенова рассказала в социальных сетях, что вышла замуж за предпринимателя Сергея Мхитаряна. Свадьба проходила с соблюдением всех еврейских традиций.