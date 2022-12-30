Парфеновым заинтересовались в полиции

Правоохранительными органами ведется проверка в отношении журналиста Леонида Парфенова в связи с тем, что он не уведомил о наличии у него гражданства Израиля. Об этом заявил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

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По его словам, Парфенов получил гражданство Израиля еще в 2017 году и не уведомил органы внутренних дел.

«Оперативники проводят проверку в отношении Парфенова по факту наличия гражданства Израиля», - пояснил он.

При этом источник издания в силовых структурах отметил, что по имеющейся информации Парфенов находится в Грузии.