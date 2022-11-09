Пока вы не уснули: реакция Кремля на выборы в США и новая мировая опасность

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Медведев иронично отреагировал на результаты выборов в США

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев показал карикатуру со странами, поддерживающими Украину. В своем Telegram-канале он написал, что первые результаты промежуточных выборов в США и выступление президента Украины Владимира Зеленского с «ультиматумом» показывают, что привычный мир для американского лидера Джо Байдена «улетает».

Россия предупредила мир о новой экономической опасности

Пессимистичный сценарий, который предлагает мировую рецессию, стал в последнее время еще реальнее, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Хотя базовый сценарий прогноза регулятор по-прежнему считает наиболее вероятным. Что же стимулирует мир к новой катастрофе? И почему новый мировой кризис не будет похож ни на один предыдущий в 21 веке?

Герой России: НАТО и США боятся «Сармат» даже на стадии испытаний

НАТО и США боятся российских баллистических ракет «Сармат» даже на стадии испытаний, поскольку после их завершения орудия встанут на боевое дежурство. Как сообщает «ПолитЭксперт», об этом заявил Герой России, председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России» Сергей Липовой.

«Сложно смотреть в глаза»: чешский министр пристыдил ЕС из-за Украины

Министр финансов Чехии Збыне Станъюра пристыдил Евросоюз за то, что из 9 млрд евро, обещанных Украине в мае Брюсселем, Киев получил лишь 3 млрд. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на The Telegraph.

В Москве умерла выброшенная матерью с 11-го этажа девочка

Годовалая девочка, которую мать выбросила из окна многоэтажки в Москве, умерла в больнице. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры в Telegram-канале.

«Действия матери подлежат квалификация по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего ребенка")», — добавили в ведомстве.

Звезду НБА могут выгнать из клуба из-за поста про евреев

Сайт НБА

Знаменитого защитника клуба НБА «Нетс» Кайри Ирвинга могут выгнать из команды на фоне антисемитского скандала, который разгорелся из-за его поста в социальных сетях. Как сообщает «Чемпионат.com», 4 ноября игрока отстранили от матчей на пять ближайших официальных встреч.

Россиян предупредили о рисках хранения денег на депозитах

Экономист TeleTrade Марк Гойхман назвал банковские вклады одним из самых безопасных способов вложить и хранить деньги, но предупредил, что существуют риски для депозитов более чем на 1,4 миллиона рублей. Об этом пишут «Известия».

Максимальная сумма компенсации, которую можно получить в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ), составляет 1,4 миллиона рублей. Если вклад был больше, оставшуюся сумму нужно взыскивать в рамках ликвидации или банкротства банка.

В России введут новое единое пособие на детей

Единое пособие для семей с детьми от рождения до 17 лет введут в России с 1 января 2023 года. Такое поручение дал президент России Владимир Путин в ходе совещания во вторник, пишет ТАСС.

По словам Путина, в последние годы была запущена целая система мер для поддержки семей с детьми. Так, к примеру, родители детей до 3-х лет сейчас получают пособия из разных источников - Минтруд, Пенсионный фонд, Фонд социального страхования и т.д. Эту систему кардинально менять.

Россияне оценили качество отечественных авто

Больше половины россиян (61 процент), принявших участие в опросе «Открытие авто», считают, что российский автопром стал лучше. Об этом сообщается на сайте компании.

Позитивные изменения чаще всего отмечали водители старше 56 лет и мужская аудитория. При этом 29 процентов респондентов не заметили никаких изменений, а десять процентов решили, что качество российских машин стало хуже.

В Крыму приняли решение по земельным участкам украинских олигархов