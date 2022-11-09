Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев показал карикатуру со странами, поддерживающими Украину. В своем Telegram-канале он написал, что первые результаты промежуточных выборов в США и выступление президента Украины Владимира Зеленского с «ультиматумом» показывают, что привычный мир для американского лидера Джо Байдена «улетает».
На опубликованной карикатуре синим цветом выделены страны Запада, которые поддерживают Украину, а красным — весь остальной мир. Над Северной Америкой на воздушных шарах с флагами западных государств летит свинка. Рисунок сопровождается словами о том, что «весь мир не хрюкает с ними в хоре».
«Поддержка курса США в мире уменьшается, а ставка на упоротого "гетьмана" была большой ошибкой», — подчеркнул Медведев.
Напомним, что накануне Зеленский назвал условия для мирных переговоров с Россией. Его заявление было опубликовано после того, как ряд западных СМИ сообщили о попытках США подтолкнуть Киев к диалогу с Москвой.
Украинский лидер потребовал от РФ возместить все убытки, которые причинила специальная военная операция, восстановить целостность страны, уважать Устав ООН, наказать военных преступников и дать гарантии того, что специальная военная операция не повторится. При этом Зеленский в своем выступлении впервые не стал требовать от Москвы возвращения к границам стран на момент 1991 года.