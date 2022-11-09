В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 60.98EUR 60.82
Войти в почту
43 минуты назад

Медведев отреагировал на выборы в США карикатурой

Никита Бородкин

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев показал карикатуру со странами, поддерживающими Украину. В своем Telegram-канале он написал, что первые результаты промежуточных выборов в США и выступление президента Украины Владимира Зеленского с «ультиматумом» показывают, что привычный мир для американского лидера Джо Байдена «улетает».

На опубликованной карикатуре синим цветом выделены страны Запада, которые поддерживают Украину, а красным — весь остальной мир. Над Северной Америкой на воздушных шарах с флагами западных государств летит свинка. Рисунок сопровождается словами о том, что «весь мир не хрюкает с ними в хоре».

«Поддержка курса США в мире уменьшается, а ставка на упоротого "гетьмана" была большой ошибкой», — подчеркнул Медведев.

«Завтра вы проснетесь, мы будем в большинстве». Первые итоги выборов в США

Напомним, что накануне Зеленский назвал условия для мирных переговоров с Россией. Его заявление было опубликовано после того, как ряд западных СМИ сообщили о попытках США подтолкнуть Киев к диалогу с Москвой.

Скриншот

Украинский лидер потребовал от РФ возместить все убытки, которые причинила специальная военная операция, восстановить целостность страны, уважать Устав ООН, наказать военных преступников и дать гарантии того, что специальная военная операция не повторится. При этом Зеленский в своем выступлении впервые не стал требовать от Москвы возвращения к границам стран на момент 1991 года.

Политика,Видео,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,Дмитрий Медведев,ООН,Совет безопасности РФ,
8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители