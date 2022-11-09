На опубликованной карикатуре синим цветом выделены страны Запада, которые поддерживают Украину, а красным — весь остальной мир. Над Северной Америкой на воздушных шарах с флагами западных государств летит свинка. Рисунок сопровождается словами о том, что «весь мир не хрюкает с ними в хоре».

«Поддержка курса США в мире уменьшается, а ставка на упоротого "гетьмана" была большой ошибкой», — подчеркнул Медведев.

Напомним, что накануне Зеленский назвал условия для мирных переговоров с Россией. Его заявление было опубликовано после того, как ряд западных СМИ сообщили о попытках США подтолкнуть Киев к диалогу с Москвой.

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