В Москве умерла выброшенная матерью с 11-го этажа девочка

Годовалая девочка, которую мать выбросила из окна многоэтажки в Москве, умерла в больнице. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры в Telegram-канале.

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«Действия матери подлежат квалификация по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего ребенка")», — добавили в ведомстве.

Прокурорская проверка по факту происшествия продолжается.

Напомним, что инцидент произошел во вторник, 8 ноября, в многоэтажном доме на Сумском проезде. 26-летняя мать выбросила ребенка из окна квартиры на 11 этаже — девочку обнаружили под окнами здания и госпитализировали в тяжелом состоянии.

Как сообщали в столичном управлении Следственного комитета, женщина находилась в подавленном состоянии из-за развода с мужем. Ее госпитализировали с отравлением лекарствами, против нее возбуждено уголовное дело.