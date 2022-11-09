В Москве умерла выброшенная матерью с 11-го этажа девочка

Годовалая девочка, которую мать выбросила из окна многоэтажки в Москве, умерла в больнице. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры в Telegram-канале.
«Действия матери подлежат квалификация по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего ребенка")», — добавили в ведомстве.
Прокурорская проверка по факту происшествия продолжается.
Напомним, что инцидент произошел во вторник, 8 ноября, в многоэтажном доме на Сумском проезде. 26-летняя мать выбросила ребенка из окна квартиры на 11 этаже — девочку обнаружили под окнами здания и госпитализировали в тяжелом состоянии.
Как сообщали в столичном управлении Следственного комитета, женщина находилась в подавленном состоянии из-за развода с мужем. Ее госпитализировали с отравлением лекарствами, против нее возбуждено уголовное дело.
Схожий случай год произошел в Ростове-на-Дону. В октябре 2021 года 26-летняя женщина выбросила четырехлетнюю дочь из окна, а после попыталась свести счеты с жизнью. Лежащую на земле девочку заметили прохожие, которые вызвали скорую — ребенка удалось спасти. 17 октября 2022 года мать признали виновной в покушении на убийство малолетнего ребенка — суд назначил женщине наказание в виде 5 лет лишения свободы.