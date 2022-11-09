Герой России: НАТО и США боятся «Сармат» даже на стадии испытаний

НАТО и США боятся российских баллистических ракет «Сармат» даже на стадии испытаний, поскольку после их завершения орудия встанут на боевое дежурство. Как сообщает «ПолитЭксперт», об этом заявил Герой России, председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России» Сергей Липовой.

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Он отметил, что сейчас западные СМИ распространяют информацию, что Россия готовится к нанесению удара «Сарматами». Слухи возникли после новостей о том, что второй испытательный пуск баллистической ракеты может произойти до конца 2022 года.

«НАТО и США реально боятся наших "Сарматов", даже на этапе испытаний. Всем известно: если испытания пройдут успешно, то их поставят на боевое дежурство», — подчеркнул Липовой.

Эксперт также отметил, что подконтрольные западным странам СМИ спекулируют на информации об испытаниях с целью убедить людей, что Россия шантажирует мир своими ракетами. Липовой считает, что такая реакция Вашингтона ожидаема, поскольку «Сармат» представляет для США реальную угрозу.