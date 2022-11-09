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1 час назад

Герой России: НАТО и США боятся «Сармат» даже на стадии испытаний

Никита Бородкин

НАТО и США боятся российских баллистических ракет «Сармат» даже на стадии испытаний, поскольку после их завершения орудия встанут на боевое дежурство. Как сообщает «ПолитЭксперт», об этом заявил Герой России, председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России» Сергей Липовой.

Герой России: НАТО и США боятся «Сармат» даже на стадии испытаний
Фото: Минобороны РФМинобороны РФ

Он отметил, что сейчас западные СМИ распространяют информацию, что Россия готовится к нанесению удара «Сарматами». Слухи возникли после новостей о том, что второй испытательный пуск баллистической ракеты может произойти до конца 2022 года.

«НАТО и США реально боятся наших "Сарматов", даже на этапе испытаний. Всем известно: если испытания пройдут успешно, то их поставят на боевое дежурство», — подчеркнул Липовой.

Эксперт также отметил, что подконтрольные западным странам СМИ спекулируют на информации об испытаниях с целью убедить людей, что Россия шантажирует мир своими ракетами. Липовой считает, что такая реакция Вашингтона ожидаема, поскольку «Сармат» представляет для США реальную угрозу.

Путин обратился к армии после запуска ракеты "Сармат"

Напомним, что боевой комплекс «Сармат» — это трехступенчатая межконтинентальная ракета с дальностью полета 18 тысяч км. Она может нести до 10 крупных боеголовок и до 16 малых. Первый успешный испытательный запуск состоялся 20 апреля.

Армия,Владимир Путин,НАТО,
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