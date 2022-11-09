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1 час назад

«Сложно смотреть в глаза»: чешский министр пристыдил ЕС из-за Украины

Никита Бородкин

Министр финансов Чехии Збыне Станъюра пристыдил Евросоюз за то, что из 9 млрд евро, обещанных Украине в мае Брюсселем, Киев получил лишь 3 млрд. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на The Telegraph.

«Очень сложно смотреть в глаза украинским министрам и объяснять, почему мы не способны выполнить обещания глав наших государств и правительств», — заявил министр.

На встрече в Брюсселе Станъюра призвал коллег из Евросоюза утвердить новый пакет помощи Украине в размере 18 млрд евро и начать выплату средств в следующем году.

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Издание также отмечает, что несмотря на просьбы президента Украины Владимира Зеленского перевести средства в этом году, последний транш предложенной в мае помощи будет отправлен лишь в 2022 году.

Напомним, что на фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО начали активно поддерживать Киев вооружением и финансами. Вашингтон и страны Евросоюза неоднократно выделяли Украине пакеты военной помощи на десятки миллиардов долларов.

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