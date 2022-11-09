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16 минут назад

В Крыму приняли решение по земельным участкам украинских олигархов

Никита Бородкин

Земельные участки украинских олигархов и предпринимателей, поддерживающих киевскую власть, попадут под национализацию в Крыму. Как пишет РИА Новости, об этом заявил глава регионального парламента Владимир Константинов.

В Крыму приняли решение по земельным участкам украинских олигархов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он отметил, что сейчас комиссия занимается имуществом бизнесменов — эксперты доказывают принадлежность объектов «тому или иному персонажу». Кроме того, должны быть подтверждены враждебные действия их владельцев по отношению к России, поскольку именно это является основанием для национализации.

Константинов добавил, что под процедуру попадут участки и недвижимость только тех, кто «запятнал себя поддержкой преступного украинского режима, как, например, Коломойский, Ахметов и им подобные».

Напомним, что парламент Крыма принял решение национализировать имущество украинских олигархов, которые связаны с киевской властью. В частности, уже национализированы бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия», судостроительный завод «Залив» и строительный гипермаркет «Новацентр». Власти продолжают выявлять имущество иностранных граждан, которые враждебно ведут себя по отношению к России.

Политика,Владимир Константинов,Судостроительный завод "Залив",
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