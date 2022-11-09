В Крыму приняли решение по земельным участкам украинских олигархов

Земельные участки украинских олигархов и предпринимателей, поддерживающих киевскую власть, попадут под национализацию в Крыму. Как пишет РИА Новости, об этом заявил глава регионального парламента Владимир Константинов.

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Он отметил, что сейчас комиссия занимается имуществом бизнесменов — эксперты доказывают принадлежность объектов «тому или иному персонажу». Кроме того, должны быть подтверждены враждебные действия их владельцев по отношению к России, поскольку именно это является основанием для национализации.

Константинов добавил, что под процедуру попадут участки и недвижимость только тех, кто «запятнал себя поддержкой преступного украинского режима, как, например, Коломойский, Ахметов и им подобные».