В Крыму приняли решение по земельным участкам украинских олигархов

Земельные участки украинских олигархов и предпринимателей, поддерживающих киевскую власть, попадут под национализацию в Крыму. Как пишет РИА Новости, об этом заявил глава регионального парламента Владимир Константинов.
Он отметил, что сейчас комиссия занимается имуществом бизнесменов — эксперты доказывают принадлежность объектов «тому или иному персонажу». Кроме того, должны быть подтверждены враждебные действия их владельцев по отношению к России, поскольку именно это является основанием для национализации.
Константинов добавил, что под процедуру попадут участки и недвижимость только тех, кто «запятнал себя поддержкой преступного украинского режима, как, например, Коломойский, Ахметов и им подобные».
Напомним, что парламент Крыма принял решение национализировать имущество украинских олигархов, которые связаны с киевской властью. В частности, уже национализированы бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия», судостроительный завод «Залив» и строительный гипермаркет «Новацентр». Власти продолжают выявлять имущество иностранных граждан, которые враждебно ведут себя по отношению к России.