Пока вы не уснули: мощность взрывов на "Северных потоках" и Лиман в полукольце

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Оценена мощность взрывов на «Северных потоках»

В Дании оценили мощность взрывов на нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток - 2» в более чем 1 тыс. кг в тротиловом эквиваленте. Всего была два подрыва, сообщает The Wall Street Journal, передает ТАСС.

Отмечается, что представители королевства высказали свою точку зрения на этот счет в ходе встречи. По их данным, трубопроводы повредились в связи с двумя взрывами, «каждый из которых имел силу около 1 100 фунтов тротила» (ориентировочно 500 кг).

Среди версий, озвученных на собрании, - умышленное действие со стороны России. Однако, как отмечается, большая часть государств НАТО не хочет делать выводы уже сейчас в связи с отсутствием доказательств как таковых.

ДНР, ЛНР Херсонская и Запорожская области вошли в состав России

Президент России Владимир Путин подписал договоры о вхождении в состав Российской Федерации — Донецкой народной республики (ДНР), Луганской народной республики (ЛНР), Херсонской и Запорожской областей. Церемонию подписания транслировал телеканал «Россия 24». Вместе с ним свои подписи поставили главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин, а также главы Херсонской и Запорожской областей Владимир Сальдо и Евгений Балицкий.

Церемония подписания договоров прошла в Георгиевском зале Кремля, где в 2014 году состоялась церемония подписания аналогичного договора с Крымом. В зале помимо президента и глав четырех регионов присутствовали депутаты, сенаторы и общественные деятели.

«Хочу, чтобы меня услышали киевские власти и их реальные хозяева на Западе, чтобы это запомнили все — люди, живущие в Луганске и Донецке, Херсоне и Запорожье становятся нашими гражданами навсегда», — сказал Путин.

Украинские войска взяли в полукольцо Красный Лиман

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Красный Лиман сейчас находится в полукольце. Как сообщает РИА Новости, дорога от Сватово к городу находится под контролем союзных сил, но периодически обстреливается.

«Друзья, по Красному Лиману новости тревожные. ВФУ (вооруженные формирования Украины – прим. ред.) изо всех сил пытаются хоть как-то омрачить нам историческое событие», — заявил он.

Билл Гейтс оценил сроки отказа от энергоносителей из России

Миллиардер и сооснователь Microsoft Билл Гейтс осудил тех, кто выступает за переход к «зеленой» энергетике. Он считает, что мировую экономику можно спасти за счет использования «грязных» видов получения энергии. Соответствующее заявление он сделал в подкасте Zero агентства Bloomberg.

Также, по его мнению, такой подход позволит отказаться от энергоносителей из России. Согласно его ожиданиям, отказ займет около 10 лет, однако для этого требуется жить с минимальным ущербом для экономик развитых стран.

США решили признать суверенитет двух стран

США намерены наращивать сотрудничество со странами Тихого океана и признать суверенитет Островов Кука и Ниуэ. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

«Мы также делаем несколько важных дипломатических шагов. Горд объявить, что после соответствующих консультаций мы признаем Острова Кука и Ниуэ в качестве суверенных государств», — сказал американский президент Джо Байден.

Он добавил, ход мировой истории в ближайшие десятилетия будет в значительной степени определяться событиями в тихоокеанском регионе.

США сочтут ядерный удар по Украине нападением на НАТО

Американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм заявил, что ядерный удар по территории Украины будет расцениваться как атака по территории НАТО. Об этом сообщает Dikgazete.

«Если Путин продолжит угрожать Украине и применит ядерное оружие, мы будем считать это широкомасштабным нападением на НАТО. Радиация затронет не только Украину, но и всю Европу», – сообщил Грэм.

Украина подает заявку на ускоренное вступление в НАТО

Украина подаст заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. С соответствующим видеозаявлением выступил президент страны Владимир Зеленский.

«Де-факто мы уже прошли свой путь в НАТО. Де-факто мы уже доказали совместимость со стандартами альянса… Сегодня Украина подает заявление, чтобы сделать это де-юре. По процедуре, которая будет соответствовать нашему пониманию защиты страны... В ускоренном порядке», — говорится в сообщении.

Великобритания включила главу ЦБ Набиуллину в санкционный список

Власти Великобритании расширили санкционный список, включив в него главу Центробанка РФ Эльвиру Набиуллину. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сайт британского правительства. Лондон назвал Набиуллину «вовлеченным лицом».

«Она получает выгоду от правительства России или оказывает ему поддержку, работая на правительство РФ в качестве председателя Центробанка», — отметили в британском правительстве.

Евро и доллар рухнули

Российская валюта продолжает активно укрепляться в пятницу, 30 сентября. Курс евро на бирже опустился ниже 51,2 рубля, следует из данных торгов на Московской бирже.

Данное значение ниже пиковых уровней марта 2014 года — периода вхождения Крыма в состав России.

Американская валюта упала ниже 54 рублей впервые с 1 июля.

Печать книг в России аномально подорожала

Производство книг в России с начала текущего года подорожало на 20–30 процентов в связи с ростом цен на бумагу и типографские услуги. Об этом в пятницу, 30 сентября, рассказал президент издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков.