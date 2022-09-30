США решили признать суверенитет двух стран

«Мы также делаем несколько важных дипломатических шагов. Горд объявить, что после соответствующих консультаций мы признаем Острова Кука и Ниуэ в качестве суверенных государств», — сказал американский президент Джо Байден. Он добавил, ход мировой истории в ближайшие десятилетия будет в значительной степени определяться событиями в тихоокеанском регионе.