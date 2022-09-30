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23 минуты назад

Пушилин: Красный Лиман находится в полукольце

Никита Бородкин

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Красный Лиман сейчас находится в полукольце. Как сообщает РИА Новости, дорога от Сватово к городу находится под контролем союзных сил, но периодически обстреливается.

«Друзья, по Красному Лиману новости тревожные. ВФУ (вооруженные формирования Украины – прим. ред.) изо всех сил пытаются хоть как-то омрачить нам историческое событие», — заявил он.

Пушилин добавил, что союзные силы подтягивают резервы, однако противник также бросил на направление значительное количество сил.

«Очень неприятные новости, но мы должны смотреть трезво на ситуацию и делать выводы из своих ошибок. Со всем справимся!» — заключил он.

Напомним, что Красный Лиман — крупный железнодорожный узел, который входит в Краматорскую агломерацию. Город был освобожден союзными силами в ходе спецоперации в мае. В последние дни Вооруженные силы Украины (ВСУ) активно пытаются взять населенный пункт под свой контроль.

Армия,Видео,Денис Пушилин,
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