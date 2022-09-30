Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Красный Лиман сейчас находится в полукольце. Как сообщает РИА Новости, дорога от Сватово к городу находится под контролем союзных сил, но периодически обстреливается.
«Друзья, по Красному Лиману новости тревожные. ВФУ (вооруженные формирования Украины – прим. ред.) изо всех сил пытаются хоть как-то омрачить нам историческое событие», — заявил он.
Пушилин добавил, что союзные силы подтягивают резервы, однако противник также бросил на направление значительное количество сил.
«Очень неприятные новости, но мы должны смотреть трезво на ситуацию и делать выводы из своих ошибок. Со всем справимся!» — заключил он.
Напомним, что Красный Лиман — крупный железнодорожный узел, который входит в Краматорскую агломерацию. Город был освобожден союзными силами в ходе спецоперации в мае. В последние дни Вооруженные силы Украины (ВСУ) активно пытаются взять населенный пункт под свой контроль.