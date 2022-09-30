Великобритания включила главу ЦБ Набиуллину в санкционный список

Власти Великобритании расширили санкционный список, включив в него главу Центробанка РФ Эльвиру Набиуллину. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сайт британского правительства.
Лондон назвал Набиуллину «вовлеченным лицом».
«Она получает выгоду от правительства России или оказывает ему поддержку, работая на правительство РФ в качестве председателя Центробанка», — отметили в британском правительстве.
Теперь Набиуллиной запрещен въезд в Великобританию. Кроме того в случае обнаружения все ее активы в стране будут заморожены.
В МИД Великобритании также сообщили об увеличении числа запрещенных к экспорту в Россию категорий товаров до 700.