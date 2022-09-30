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44 минуты назад

Великобритания включила главу ЦБ Набиуллину в санкционный список

Елена Прошина

Власти Великобритании расширили санкционный список, включив в него главу Центробанка РФ Эльвиру Набиуллину. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сайт британского правительства.

Великобритания включила главу ЦБ Набиуллину в санкционный список
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Лондон назвал Набиуллину «вовлеченным лицом».

«Она получает выгоду от правительства России или оказывает ему поддержку, работая на правительство РФ в качестве председателя Центробанка», — отметили в британском правительстве.

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Теперь Набиуллиной запрещен въезд в Великобританию. Кроме того в случае обнаружения все ее активы в стране будут заморожены.

В МИД Великобритании также сообщили об увеличении числа запрещенных к экспорту в Россию категорий товаров до 700.

В мире,Эльвира Набиуллина,Банк России,Правительство РФ,
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