Украина подает заявку на ускоренное вступление в НАТО

Украина подаст заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. С соответствующим видеозаявлением выступил президент страны Владимир Зеленский.
«Де-факто мы уже прошли свой путь в НАТО. Де-факто мы уже доказали совместимость со стандартами альянса… Сегодня Украина подает заявление, чтобы сделать это де-юре. По процедуре, которая будет соответствовать нашему пониманию защиты страны... В ускоренном порядке», — говорится в сообщении.
Напомним, что Украина взяла курс на вступление в ЕС и НАТО в декабре 2014 года. Стране удалось стать шестым государством, получившим статус партнера альянса с расширенными возможностями. Однако полноправной частью ЕС и НАТО Украина пока не стала.