Украина подает заявку на ускоренное вступление в НАТО

«Де-факто мы уже прошли свой путь в НАТО. Де-факто мы уже доказали совместимость со стандартами альянса… Сегодня Украина подает заявление, чтобы сделать это де-юре. По процедуре, которая будет соответствовать нашему пониманию защиты страны... В ускоренном порядке», — говорится в сообщении.