США сочтут ядерный удар по Украине нападением на НАТО

Американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм заявил, что ядерный удар по территории Украины будет расцениваться как атака по территории НАТО. Об этом сообщает Dikgazete.
«Если Путин продолжит угрожать Украине и применит ядерное оружие, мы будем считать это широкомасштабным нападением на НАТО. Радиация затронет не только Украину, но и всю Европу», – сообщил Грэм.
Он также добавил, что реакция мирового сообщества на на подобные действия со стороны России будет «ошеломительной», а последствия – «катастрофическими».
Кроме того, Грэм считает, что Кремль использует ядерное оружие для шантажа. По его мнению, НАТО дало России «чёткий сигнал» о своём возможном ответе в случае реального применения ядерного вооружения.
30 сентября президент России Владимир Путин подписал договоры о включении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.