Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Россия обратилась к Армении и Азербайджану

МИД России призвал Армению и Азербайджан неукоснительно соблюдать режим прекращения огня в соответствии с трехсторонними заявлениями лидеров стран и воздержаться от дальнейшей эскалации ситуации, сообщается на сайте ведомства.

«По-прежнему исходим из того, что все спорные проблемы между Арменией и Азербайджаном должны решаться исключительно политико-дипломатическим путем, а в части, касающейся пограничных вопросов, — в рамках работы двусторонней Комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы при консультативном содействии России», — заявили в МИД.

Блинкен: контрнаступление Украины только начинается

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что контрнаступление Украины против российских военных еще только начинается. Об этом пишет ФАН со ссылкой на Reuters.

«То, что они сделали, было очень методично спланировано…», — заявил Блинкен.

При этом он подчеркнул, что США поддержали ВСУ всеми необходимыми для этого средствами. Блинкен добавил, что целью Украины является возвращение под свой контроль той территории, которая попала под контроль российских войск. Поэтому Киев не остановится.

Санна Марин: санкции должны отразиться на жизни простых россиян

Западные санкции должны оказывать влияние на жизнь простых жителей России. Об этом заявила сегодня премьер-министр Финляндии Санна Марин, пишет ТАСС.

Такое заявление она сделала на пленарной сессии Европарламента.

«Санкции должны отражаться на повседневной жизни простых россиян», - подчеркнула она.

Умер режиссер Жан-Люк Годар

Французский режиссер Жан-Люк Годар умер в возрасте 91 года. Об этом сообщает издание Liberation со ссылкой на родных кинодеятеля.

Годар родился 3 декабря 1930 в Париже. Он стал одним из режиссеров, которые стояли у истоков «новой волны» французского кино. Дебютный фильм кинодеятеля «На последнем дыхании» вышел на экраны в 1960 году и открыл миру талант актера Жана-Поля Бельмондо.

Иранский самолет с неизвестным грузом покинул Россию

wikipedia commons

Иранский грузовой самолет после суток простоя в московском аэропорту Шереметьево покинул Россию в понедельник, 12 сентября. Об этом стало известно из данных портала отслеживания авиаперелетов Flightradar.

На портале появились данные перемещения транспортника Boeing 742 иранской государственной авиакомпании Iran Air. Широкофюзеляжный авиалайнер большой дальности приземлился в московском аэропорту Шереметьево 11 сентября в 15:22. На следующий день, 12 сентября, в 10:13 Boeing вылетел из аэропорта обратно по направлению в Иран.

Названы сроки закрытия магазинов Massimo Dutti и Zara Home

Окончательное закрытие в России магазинов Massimo Dutti, Zara Home и Oysho испанской Inditex Group ожидается до конца ноября 2022 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экспертов рынка торговой недвижимости.

«Inditex Group закроет магазины Massimo Dutti, Zara Home и Oysho. Магазины остальных брендов откроются в марте 2023 года в некоторых торговых центрах под новой вывеской. Ряд арендодателей в данный момент проводит активные переговоры с потенциальными арендаторами на освобождающиеся площади», — подчеркнул источник на рынке торговой недвижимости.

Россиянам доплатят за долгий брак

На денежное вознаграждение от властей могут рассчитывать граждане, отметившие «золотую свадьбу». Однако это касается не всех россиян, а лишь тех, кто живет в определенных регионах, заявила агентству «Прайм» доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Выплата полагается в 19 регионах страны. Каждый из них самостоятельно устанавливает свои нормы и правила. Премию выплатят парам, которые состояли в браке 50 лет и более. Брак при этом должен быть официальным. В дальнейшем премии предусматриваются каждые 5 или 10 лет.

Роналду отказался от зарплаты в 240 млн евро в год

Португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду получил значительное финансовое предложение от клуба из Саудовской Аравии. Об этом сообщает Mirror.

По данным источника, неназванный клуб из Саудовской Аравии предложил Роналду оклад в 240 млн евро в год, что автоматически сделало бы его самым высокооплачиваемым игроком в мире, однако португалец отказался от этого варианта.

Российскую делегацию не пригласили на похороны Елизаветы II

Российская и белорусская делегация не будут присутствовать на похоронах королевы Елизаветы II, так как правительство Великобритании не стало посылать им приглашения. Об этом со ссылкой на агентство PA пишет ТАСС.