Французский режиссер Жан-Люк Годар умер в возрасте 91 года. Об этом сообщает издание Liberation со ссылкой на родных кинодеятеля.
Причину смерти режиссера газета не уточняет.
Годар родился 3 декабря 1930 в Париже. Он стал одним из режиссеров, которые стояли у истоков «новой волны» французского кино. Дебютный фильм кинодеятеля «На последнем дыхании» вышел на экраны в 1960 году и открыл миру талант актера Жана-Поля Бельмондо.
Закрепили успех кинодеятеля картины «Безумный Пьеро», «Карабинеры», «Мужское — женское», «Маленький солдат». Последний фильм Годара «Образ и речь» вышел в 2018 году — он получил специальный приз жюри Каннского кинофестиваля и был номинирован на Золотую пальмовую ветвь.