Французский режиссер Жан-Люк Годар умер в возрасте 91 года. Об этом сообщает издание Liberation со ссылкой на родных кинодеятеля.

Причину смерти режиссера газета не уточняет.

Годар родился 3 декабря 1930 в Париже. Он стал одним из режиссеров, которые стояли у истоков «новой волны» французского кино. Дебютный фильм кинодеятеля «На последнем дыхании» вышел на экраны в 1960 году и открыл миру талант актера Жана-Поля Бельмондо.