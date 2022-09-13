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30 минут назад

Умер французский режиссер Жан-Люк Годар

Никита Бородкин

Французский режиссер Жан-Люк Годар умер в возрасте 91 года. Об этом сообщает издание Liberation со ссылкой на родных кинодеятеля.

Причину смерти режиссера газета не уточняет.

Годар родился 3 декабря 1930 в Париже. Он стал одним из режиссеров, которые стояли у истоков «новой волны» французского кино. Дебютный фильм кинодеятеля «На последнем дыхании» вышел на экраны в 1960 году и открыл миру талант актера Жана-Поля Бельмондо.

Закрепили успех кинодеятеля картины «Безумный Пьеро», «Карабинеры», «Мужское — женское», «Маленький солдат». Последний фильм Годара «Образ и речь» вышел в 2018 году — он получил специальный приз жюри Каннского кинофестиваля и был номинирован на Золотую пальмовую ветвь.

В мире,Видео,Жан-люк Годар,
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