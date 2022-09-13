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32 минуты назад

Блинкен: контрнаступление Украины только начинается

Елена Прошина

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что контрнаступление Украины против российских военных еще только начинается. Об этом пишет ФАН со ссылкой на Reuters.

«То, что они сделали, было очень методично спланировано…», — заявил Блинкен.

При этом он подчеркнул, что США поддержали ВСУ всеми необходимыми для этого средствами. Блинкен добавил, что целью Украины является возвращение под свой контроль той территории, которая попала под контроль российских войск. Поэтому Киев не остановится.

Напомним, в результате контрнаступления Украины российская армия оставила многие населенные пункты в Харьковской области. В Минобороны РФ заявили, что отступление связано с перегруппировкой российских войск. При этом ВСУ понесли существенные потери. Сообщается о тысячах погибших солдат.

Блинкен неожиданно приехал в Киев

Ранее Украина вновь попросила страны НАТО увеличить поставки тяжелого вооружения и боеприпасов, чтобы продолжить наступление на юге и северо-востоке Украины. В том числе Киев просит дальнобойные ракеты ATACMS, способные достигать цели на расстоянии до 300 км.

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