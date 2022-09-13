Иранский самолет с неизвестным грузом покинул Россию

Иранский грузовой самолет после суток простоя в московском аэропорту Шереметьево покинул Россию в понедельник, 12 сентября. Об этом стало известно из данных портала отслеживания авиаперелетов Flightradar.

Фото: wikipedia commons wikipedia commons

На портале появились данные перемещения транспортника Boeing 742 иранской государственной авиакомпании Iran Air. Широкофюзеляжный авиалайнер большой дальности приземлился в московском аэропорту Шереметьево 11 сентября в 15:22. На следующий день, 12 сентября, в 10:13 Boeing вылетел из аэропорта обратно по направлению в Иран.

Достоверно неизвестно, какие именно грузы содержались в иранском самолете. 30 августа газета The Washington Post сообщала, что Иран отправил в Россию беспилотные летательные аппараты (БПЛА), которые могут быть использованы на Украине. Однако официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал вбросом сообщения The Washington Post о перевозке в Россию беспилотников.