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56 минут назад

Иранский самолет с неизвестным грузом покинул Россию

Lenta.ruиещё 1

Иранский грузовой самолет после суток простоя в московском аэропорту Шереметьево покинул Россию в понедельник, 12 сентября. Об этом стало известно из данных портала отслеживания авиаперелетов Flightradar.

Иранский самолет с неизвестным грузом покинул Россию
Фото: wikipedia commons wikipedia commons

На портале появились данные перемещения транспортника Boeing 742 иранской государственной авиакомпании Iran Air. Широкофюзеляжный авиалайнер большой дальности приземлился в московском аэропорту Шереметьево 11 сентября в 15:22. На следующий день, 12 сентября, в 10:13 Boeing вылетел из аэропорта обратно по направлению в Иран.

США обвинили Иран в передаче России первой партии беспилотников

Достоверно неизвестно, какие именно грузы содержались в иранском самолете. 30 августа газета The Washington Post сообщала, что Иран отправил в Россию беспилотные летательные аппараты (БПЛА), которые могут быть использованы на Украине. Однако официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал вбросом сообщения The Washington Post о перевозке в Россию беспилотников.

До этого подобные грузовые самолеты иранской государственной авиакомпании были замечены три раза. В последний раз — 4 сентября. Тогда иранский грузовой Boeing 747 также прилетел в Шереметьево и простоял там сутки, после чего, 5 сентября, отправился обратно по направлению в Иран.

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