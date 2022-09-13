В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 60.46EUR 61.31
Войти в почту
12 минут назад

Делегации трех стран не пригласили на похороны Елизаветы II

Алиса Селезнёва

Российская и белорусская делегация не будут присутствовать на похоронах королевы Елизаветы II, так как правительство Великобритании не стало посылать им приглашения. Об этом со ссылкой на агентство PA пишет ТАСС.

Российскую делегацию не пригласили на похороны Елизаветы II
Фото: ReutersReuters

Издание отметило, что около 500 гостей высокого ранга со всего мира будут присутствовать на прощании с королевой 19 сентября, в том числе и посол Ирана. Свое участие в траурной церемонии подтвердили президенты США, Италии, Германии, а также король Испании Филипп VI.

Помимо России и Белоруссии, приглашение не получили и в Мьянме. Кем именно было принято такое решение не уточняется.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос о поездке Владимира Путина на похороны королевы Великобритании не рассматривается. Представитель Кремля пояснил также, что британская сторона не сообщила о том, как будет проходить церемония.

Елизавета II скончалась 8 сентября на 97-м году жизни. Новым королем стал принц Чарльз, который взял себе имя Карл III. Сейчас в Великобритании действует 10-дневный траур, в ходе которого состоится множество торжественных церемоний по прощанию с королевой.

В мире,Елизавета II,Чарльз Виндзор,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители