Российскую делегацию не пригласили на похороны Елизаветы II

Российская и белорусская делегация не будут присутствовать на похоронах королевы Елизаветы II, так как правительство Великобритании не стало посылать им приглашения. Об этом со ссылкой на агентство PA пишет ТАСС.

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Издание отметило, что около 500 гостей высокого ранга со всего мира будут присутствовать на прощании с королевой 19 сентября, в том числе и посол Ирана. Свое участие в траурной церемонии подтвердили президенты США, Италии, Германии, а также король Испании Филипп VI.

Помимо России и Белоруссии, приглашение не получили и в Мьянме. Кем именно было принято такое решение не уточняется.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос о поездке Владимира Путина на похороны королевы Великобритании не рассматривается. Представитель Кремля пояснил также, что британская сторона не сообщила о том, как будет проходить церемония.