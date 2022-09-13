Российскую делегацию не пригласили на похороны Елизаветы II

Российская и белорусская делегация не будут присутствовать на похоронах королевы Елизаветы II, так как правительство Великобритании не стало посылать им приглашения. Об этом со ссылкой на агентство PA пишет ТАСС.
Издание отметило, что около 500 гостей высокого ранга со всего мира будут присутствовать на прощании с королевой 19 сентября, в том числе и посол Ирана. Свое участие в траурной церемонии подтвердили президенты США, Италии, Германии, а также король Испании Филипп VI.
Помимо России и Белоруссии, приглашение не получили и в Мьянме. Кем именно было принято такое решение не уточняется.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос о поездке Владимира Путина на похороны королевы Великобритании не рассматривается. Представитель Кремля пояснил также, что британская сторона не сообщила о том, как будет проходить церемония.
Елизавета II скончалась 8 сентября на 97-м году жизни. Новым королем стал принц Чарльз, который взял себе имя Карл III. Сейчас в Великобритании действует 10-дневный траур, в ходе которого состоится множество торжественных церемоний по прощанию с королевой.