Западные санкции должны оказывать влияние на жизнь простых жителей России. Об этом заявила сегодня премьер-министр Финляндии Санна Марин, пишет ТАСС.

Такое заявление она сделала на пленарной сессии Европарламента.

«Санкции должны отражаться на повседневной жизни простых россиян», - подчеркнула она.

Также премьер-министр Финляндии выступила против того, чтобы «российские туристы свободно путешествовали по Европе» в то время как на Украине идут военные действия, и выразила уверенность, что полной приостановки действия соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией недостаточно.

Ранее Совет ЕС утвердил полную приостановку соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией из-за российской спецоперации на Украине. Соответствующее решение вступило в силу 12 сентября.