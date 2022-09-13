Западные санкции должны оказывать влияние на жизнь простых жителей России. Об этом заявила сегодня премьер-министр Финляндии Санна Марин, пишет ТАСС.
Такое заявление она сделала на пленарной сессии Европарламента.
«Санкции должны отражаться на повседневной жизни простых россиян», - подчеркнула она.
Также премьер-министр Финляндии выступила против того, чтобы «российские туристы свободно путешествовали по Европе» в то время как на Украине идут военные действия, и выразила уверенность, что полной приостановки действия соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией недостаточно.
Ранее Совет ЕС утвердил полную приостановку соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией из-за российской спецоперации на Украине. Соответствующее решение вступило в силу 12 сентября.
В результате визы подорожали, а сроки их выдачи удлинились с 15 до 45 дней. При этом было объявлено, что заявки от граждан РФ на визы в туристических целях теперь «будут рассматриваться в неприоритетном порядке». Также новый визовый режим предполагает возможность выдачи визы для посещения конкретной страны ЕС без доступа в шенгенское пространство.