Пока вы не уснули: «капкан» для Зеленского и уловка Казахстана

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Кива назвал планы наступления ВСУ капканом для Зеленского

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Бывший депутат Верховной рады Илья Кива раскритиковал в своем Telegram-канале планы украинских властей начать контрнаступление на юге страны. По его словам, это решение стало капканом для президента Владимира Зеленского и его окружения.

Капканом для команды Зеленского стала ранее распиаренная наступательная операция на Херсон, реальная цель которой была — отвлечь общество от полного поражения в Донбассе и потери Луганской и Донецкой областей, — написал Кива.

Казахстан воспользовался желанием Запада навредить России

Европа, готовясь к полноценному эмбарго на российский уголь, обращается к нетрадиционным поставщикам, пишет «Коммерсант». Одним из них стал Казахстан, объемы поставок из которого в январе-мае превысили показатели всего 2021 года. По мнению аналитиков, Казахстан может серьезно увеличить поставки угля в ЕС, так как его уголь подходит для европейских электростанций.

С января по май Казахстан поставил в страны Евросоюза 1,5 млн тонн угля, что почти вдвое больше, чем за весь 2021 год, следует из данных Eurostat. После начала действий на Украине Казахстан направляет в ЕС 300–400 тысяч тонн угля ежемесячно, тогда как в апреле и мае прошлого года экспорт казахстанского угля в Европу составлял лишь 60–70 тысяч тонн.

Жена Шредера раскрыла истинную цель его поездки в Москву

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер приехал в Москву не в отпуск, а для того, чтобы провести переговоры по энергетике. Об этом заявила Spiegel его жена Со Ен Шредер-Ким.

Ранее СМИ сообщили, что экс-канцлер Германии Герхард Шредер находится в Москве. Сам политик отметил, что столица России - красивый город, и он приехал сюда в отпуск на несколько дней.

Однако его жена опровергла информацию об отпуске, дав комментарий немецкому изданию.

«Он не в отпуске, он ведет переговоры по энергетической политике в Москве», - заявила Со Ен Шредер-Ким.

ЕС достиг соглашения по сокращению спроса на газ

На внеочередном совете министров энергетики стран ЕС, проходящем в Брюсселе, было достигнуто политическое соглашение по сокращению спроса на газ в ЕС в ближайшие месяцы. Об этом сообщает РИА Новости.

«Министры энергетики ЕС достигли политического соглашения по сокращению спроса на газ», - говорится в соцсетях чешского председательства в Совете стран ЕС.

Также в ходе совета министр энергетических преобразований Франции Аньес Панье-Рюнаше заявил, что Париж поддержит план по сокращению потребления газа на 15%, предложенный Еврокомиссией. По его словам, он является необходимым проявлением европейской солидарности.

Tetra Pak уходит из России

Российское подразделение материнской компании Tetra Pak будет передано местному руководству в связи с отсутствием возможности поддерживать операционную деятельность компании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

«С целью обеспечения непрерывности бизнеса своих заказчиков, а также сохранения доступности продуктов первой необходимости компания приняла решение передать свое российское подразделение местной команде менеджмента», - указано в сообщении.

Как сообщает РИА Новости, российская Tetra Pak не остановит производство упаковки на предприятии в Подмосковье. Кроме того, сообщается о планах компании заниматься развитием цепочек поставок с растущей долей местных поставщиков.

Израиль заявил о готовности нанести удар по Ирану

Министр обороны Израиля Бени Ганц заявил о готовности Иерусалима нанести удар по Ирану для сдерживания его ядерной программы. Как сообщает РИА Новости, он отметил, что «Иран — проблема всего мира», а не только Израиля.

Напомним, что в 2015 году РФ, Великобритания, Германия, Китай, США, Франция и Иран подписали Совместный всеобъемлющий план действий. По нему с Ирана снимались санкции в обмен на ограничение ядерной программы. В мае 2018 года президент США Дональд Трамп вышел из договора, вернув санкции в отношении Тегерана. В ответ Иран заявил о сокращении своих обязательств рамках соглашения.

Россия выйдет из проекта МКС

Роскосмос принял решение о выходе России из проекта Международной космической станции (МКС) после 2024 года. Как сообщает ТАСС, об этом заявил глава госкорпорации Юрий Борисов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Борисов отметил, что основным приоритетом Роскосмоса станет предоставление российской экономике необходимых услуг в космической сфере. К ним относятся навигация, связь, передача данных и получение различной информации при помощи спутников.

Хирург обратился к Боррелю

Глава «Ночных волков» Александр Залдастанов, более известный как Хирург, записал видеообращение к главе евродипломатии Жозепу Боррелю. В видео, опубликованном на странице Залдастанова во «ВКонтакте», байкер высказал свое мнение о проекте нового черного списка, обсуждаемого в Евросоюзе.

Напомним, что в июле «Ночных волков» и Хирурга включили в проект нового черного списка, который запретит участникам байк-клуба въезжать на территорию Европы. После этого в домах членов организации начались обыски, а некоторых из них арестовали.

В своем обращении Залдастанов отметил, что настоящая свобода — это «возможность жить согласно своему мировоззрению», а без этого ее быть не может. По его мнению, сейчас страны Европы «строят Вавилон», тогда как Россия занята постройкой «Ковчега».

Киркоров приехал в военный госпиталь в Крыму

Певец Филипп Киркоров приехал в военный госпиталь в Феодосии, чтобы выступить перед ранеными. Об этом сообщает Телеграм-канал RT.

Ранее артист сообщил, что даст два концерта в Крыму – в Ялте и Феодосии. На свои выступления он пригласил раненных военных, которые восстанавливают здоровье в крымских госпиталях.