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52 минуты назад

Жена Шредера раскрыла истинную цель его поездки в Москву

Алиса Селезнёва

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер приехал в Москву не в отпуск, а для того, чтобы провести переговоры по энергетике. Об этом заявила Spiegel его жена Со Ен Шредер-Ким.

Ранее СМИ сообщили, что экс-канцлер Германии Герхард Шредер находится в Москве. Сам политик отметил, что столица России - красивый город, и он приехал сюда в отпуск на несколько дней.

Однако его жена опровергла информацию об отпуске, дав комментарий немецкому изданию.

«Он не в отпуске, он ведет переговоры по энергетической политике в Москве», - заявила Со Ен Шредер-Ким.

По информации Spiegel, Герхард Шредер находится в Москве с 24 июля и приехал в Россию через Азербайджан. Издание не выяснило, с кем именно проводит переговоры немецкий политик, предположив при этом, что они касаются поставок по газопроводу «Северный поток – 1».

Сегодня стоимость газа в Европе преодолела отметку в $2000 впервые с начала марта. Цены на газ растут на фоне заявления российской компании «Газпром» об остановке с 27 июля еще одной турбины на компрессорной станции «Портовая» газопровода «Северный поток». Ожидается, что объем поставок газа в Германию уменьшиться до 33 млн куб. м в сутки.

Политика,Видео,Герхард Шредер,Газпром,
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