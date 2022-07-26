Жена Шредера раскрыла истинную цель его поездки в Москву

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер приехал в Москву не в отпуск, а для того, чтобы провести переговоры по энергетике. Об этом заявила Spiegel его жена Со Ен Шредер-Ким.

Ранее СМИ сообщили, что экс-канцлер Германии Герхард Шредер находится в Москве. Сам политик отметил, что столица России - красивый город, и он приехал сюда в отпуск на несколько дней.

Однако его жена опровергла информацию об отпуске, дав комментарий немецкому изданию.

«Он не в отпуске, он ведет переговоры по энергетической политике в Москве», - заявила Со Ен Шредер-Ким.

По информации Spiegel, Герхард Шредер находится в Москве с 24 июля и приехал в Россию через Азербайджан. Издание не выяснило, с кем именно проводит переговоры немецкий политик, предположив при этом, что они касаются поставок по газопроводу «Северный поток – 1».