В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 57.78EUR 58.67
Войти в почту
2 минуты назад

Байкер Хирург обратился к Боррелю

Елена Прошина

Глава «Ночных волков» Александр Залдастанов, более известный как Хирург, записал видеообращение к главе евродипломатии Жозепу Боррелю. В видео, опубликованном на странице Залдастанова во «ВКонтакте», байкер высказал свое мнение о проекте нового черного списка, обсуждаемого в Евросоюзе.

Напомним, что в июле «Ночных волков» и Хирурга включили в проект нового черного списка, который запретит участникам байк-клуба въезжать на территорию Европы. После этого в домах членов организации начались обыски, а некоторых из них арестовали.

В своем обращении Залдастанов отметил, что настоящая свобода — это «возможность жить согласно своему мировоззрению», а без этого ее быть не может. По его мнению, сейчас страны Европы «строят Вавилон», тогда как Россия занята постройкой «Ковчега».

Хирург также отметил, что санкции и гонения от «тоталитарных» европейских стран не заставят байкеров отказаться от убеждений и общего братства. Он подчеркнул, что «Ночные волки» не являются политической организацией и не принимают никаких решений, однако страх европейских правительств перед ними говорит о том, что на Западе «боятся правды».

Говоря о ситуации на Украине, он отметил, что страны Европы сделали «анти-Россию», превратив часть украинцев населения в «фашистов, убийц и каннибалов». По мнению Залдостанова, на Западе хотят, чтобы россияне и украинцы как можно дольше убивали друг друга, а потому продолжают поставлять Киеву оружие.

Общество,Видео,Александр Залдастанов,ЕС,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители