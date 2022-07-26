Глава «Ночных волков» Александр Залдастанов, более известный как Хирург, записал видеообращение к главе евродипломатии Жозепу Боррелю. В видео, опубликованном на странице Залдастанова во «ВКонтакте», байкер высказал свое мнение о проекте нового черного списка, обсуждаемого в Евросоюзе.

Напомним, что в июле «Ночных волков» и Хирурга включили в проект нового черного списка, который запретит участникам байк-клуба въезжать на территорию Европы. После этого в домах членов организации начались обыски, а некоторых из них арестовали.

В своем обращении Залдастанов отметил, что настоящая свобода — это «возможность жить согласно своему мировоззрению», а без этого ее быть не может. По его мнению, сейчас страны Европы «строят Вавилон», тогда как Россия занята постройкой «Ковчега».

Хирург также отметил, что санкции и гонения от «тоталитарных» европейских стран не заставят байкеров отказаться от убеждений и общего братства. Он подчеркнул, что «Ночные волки» не являются политической организацией и не принимают никаких решений, однако страх европейских правительств перед ними говорит о том, что на Западе «боятся правды».