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55 минут назад

Киркоров приехал в военный госпиталь в Крыму

Елена Прошина

Певец Филипп Киркоров приехал в военный госпиталь в Феодосии, чтобы выступить перед ранеными. Об этом сообщает Телеграм-канал RT.

Киркоров приехал в военный госпиталь в Крыму
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее артист сообщил, что даст два концерта в Крыму – в Ялте и Феодосии. На свои выступления он пригласил раненных военных, которые восстанавливают здоровье в крымских госпиталях.

«Я так хочу увидеть всех крымчан, но особенно буду ждать всех наших героев. Я приглашаю на свои концерты раненых военных, которые восстанавливают здоровье в крымских госпиталях и санаториях», — сказал Филипп.

Согласно афише, концерт в Феодосии состоится 26 июля, в Ялте - 27 июля.

После сообщения о том, что Киркоров собирается выступить в Крыму, актер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов призвал отменить концерты певца на полуострове. Он признался, что поставил подпись под соответствующей петицией. По его мнению, такой «мерзости» не должно быть на российской эстраде.

Шоу-бизнес,Дмитрий Певцов,Филипп Киркоров,Госдума,
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