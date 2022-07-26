Киркоров приехал в военный госпиталь в Крыму

Певец Филипп Киркоров приехал в военный госпиталь в Феодосии , чтобы выступить перед ранеными. Об этом сообщает Телеграм-канал RT.

Ранее артист сообщил, что даст два концерта в Крыму – в Ялте и Феодосии. На свои выступления он пригласил раненных военных, которые восстанавливают здоровье в крымских госпиталях.

«Я так хочу увидеть всех крымчан, но особенно буду ждать всех наших героев. Я приглашаю на свои концерты раненых военных, которые восстанавливают здоровье в крымских госпиталях и санаториях», — сказал Филипп.

После сообщения о том, что Киркоров собирается выступить в Крыму, актер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов призвал отменить концерты певца на полуострове. Он признался, что поставил подпись под соответствующей петицией. По его мнению, такой «мерзости» не должно быть на российской эстраде.