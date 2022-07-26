В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 57.78EUR 58.67
Войти в почту
1 час назад

Россия решила выйти из проекта МКС после 2024 года

Елена Прошина

Роскосмос принял решение о выходе России из проекта Международной космической станции (МКС) после 2024 года. Как сообщает ТАСС, об этом заявил глава госкорпорации Юрий Борисов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Борисов отметил, что основным приоритетом Роскосмоса станет предоставление российской экономике необходимых услуг в космической сфере. К ним относятся навигация, связь, передача данных и получение различной информации при помощи спутников.

При этом глава Роскосмоса подчеркнул, что забывать про научное направление работы в компании не станут, однако теперь основным приоритетом отечественной пилотируемой космонавтики станет создание Российской орбитальной служебной станции (РОСС). Начать ее формировать планируют к моменту выхода РФ из проекта МКС.

Напомним, что Международная космическая станция — это пилотируемая орбитальная станция, в создании которой приняли участие 14 стран, в том числе Россия, США, Япония, Канада и входящие в Европейское космическое агентство государства.

МКС эксплуатируется с конца 1998 года. По первоначальным планам, ее использование должно было продлится по 2024 год, но ранее участники программы обсуждали возможное продление работы станции до 2028 или 2030 года.

Наука и техника,Видео,Юрий Борисов,Владимир Путин,Роскосмос,Европейское космическое агентство,
49
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители