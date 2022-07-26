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1 час назад

Израиль заявил о готовности нанести удар по Ирану

Елена Прошина

Министр обороны Израиля Бени Ганц заявил о готовности Иерусалима нанести удар по Ирану для сдерживания его ядерной программы. Как сообщает РИА Новости, он отметил, что «Иран — проблема всего мира», а не только Израиля.

Израиль заявил о готовности нанести удар по Ирану
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Напомним, что в 2015 году РФ, Великобритания, Германия, Китай, США, Франция и Иран подписали Совместный всеобъемлющий план действий. По нему с Ирана снимались санкции в обмен на ограничение ядерной программы. В мае 2018 года президент США Дональд Трамп вышел из договора, вернув санкции в отношении Тегерана. В ответ Иран заявил о сокращении своих обязательств рамках соглашения.

Отметим, что власти Ирана неоднократно заявляли, что не стремятся создать ядерное оружие, а хотят использовать ядерные технологии лишь в целях развития атомной энергетики. Директор ЦРУ Ульям Бернс в июле этого года заявлял, что по данным разведки США, Тегеран не возобновлял усилия по превращению компонентов ядерной программы в оружие.

При этом Бернс отметил, что после выхода из ядерной сделки Иран получил возможность произвести необходимые для создания ядерного оружия компоненты в течение нескольких недель.

В мире,Дональд Трамп,ЦРУ,
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