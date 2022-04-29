Пока вы не уснули: решение ЦБ по ставке и обращение к Соловьеву

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Банк России резко понизил ключевую ставку

РИА Новости

Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 300 б.п., до 14 % годовых. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

28 февраля на фоне российской спецоперации на Украине и введения западных санкций совет директоров Банка России принял решение поднять ключевую ставку с 9,5% до 20% годовых. Регулятор объяснил этот шаг изменениями внешних условий для российской экономики. 11 апреля ЦБ объявил о снижении ключевой ставки до 17% годовых.

Иностранных лидеров не пригласили на День Победы в Москве

РИА Новости

Российская сторона не приглашала иностранных лидеров на празднование Дня Победы в Москве, так как в 2022 году дата не является юбилейной, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это наш праздник, это святой праздник для всей России, для всех россиян. Но зарубежных лидеров мы не приглашали», – сказал он, передает РИА «Новости».

Служба разведки РФ подтвердила планы Польши по Украине

РИА Новости

Служба внешней разведки РФ подтвердила заявление главы военного ведомства о планах США по размещению «миротворческого контингента» на границе Польши с Западной Украиной. Об этом сообщила пресс-служба внешней разведки РФ.

«Заявление относительно планов Вашингтона и Варшавы разместить в западной части Украины польский „миротворческий контингент“ является не версией, а разведывательной информацией, полученной из нескольких надежных источников», — сообщается на сайте разведки.

«Фильтруй хрюканину!»: Новиков ответил Соловьеву

ТАСС

Шансонье Александр Новиков обратился к телеведущему Владимиру Соловьеву в ответ на критику екатеринбуржцев. Соответствующая видеозапись появилась в распоряжении Telegram-канала URA.RU.

Певец и композитор возмутился обвинениям журналиста в адрес жителей региона и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. При этом исполнитель песен в жанре городского романса не постеснялся употребить уголовное арго.

Курс евро рухнул

РИА Новости

В ходе торгов Московской биржи 29 апреля курс евро упал до 74 рублей. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, в последний раз евро стоил 74 рубля в марте 2020 года.

Доллар на торгах 29 апреля стоил ниже 71 рубля впервые с 11 ноября 2021 года.

Кустурица отреагировал на разразившуюся в мире русофобию

globallookpress

Развернувшаяся в мире русофобия во многом напоминает гонения на евреев до 1940 года. Такое мнение выразил сербский режиссер Эмир Кустурица.

"Эта погоня за целым народом напоминает мне Хрустальную ночь (еврейские погромы по всей Германии и в части Австрии в ночь с 9 на 10 ноября 1938 года) и период до 1940 года, когда евреи находились в похожем положении", - отметил Кустурица, слова которого приводит Sputnik Сербия.

КНДР готовится провести первые с 2017 года ядерные испытания

REUTERS

КНДР ведет подготовку к новым ядерным испытаниям - первым с 2017 года. Об этом в пятницу сообщила газета Financial Times со ссылкой на утверждение вашингтонского Центра стратегических и международных исследований.

Последние спутниковые снимки ядерного полигона в Пхунгери, как информирует издание, указывают на то, что "подготовка идет полным ходом". На полигоне фиксируются работы по возведению новых зданий, перемещению строительных материалов, а также концентрация оборудования в непосредственной близости от площадки.

«Появилась надежда». Эвакуацию гражданских с «Азовстали» могут провести в ближайшее время

РИА Новости

Генсек ООН Антониу Гутерриш посетил сегодня Киев, чтобы обсудить с президентом Владимиром Зеленским эвакуацию мирных граждан с территории «Азовстали» в Мариуполе. После этих переговоров в Киеве объявили, что начинают планировать гуманитарную операцию и готовы к переговорам по эвакуации.

В Кремле на это ответили, что «не видят темы для переговоров», а все гражданские лица могут выйти с территории предприятия в любой момент.

У Зеленского появился шанс на встречу с Путиным

РИА Новости

Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский приглашены на саммит G20 в Индонезии, передаёт агентство France-Presse со ссылкой на главу Индонезии Джоко Видодо. Мероприятие пройдёт в ноябре на острове Бали.

До этого Зеленский сообщил, что провёл переговоры с президентом Индонезии, поблагодарив его за приглашение на саммит «Большой двадцатки». Российский президент также провёл телефонные переговоры с Видодо 28 апреля, на которых были обсуждены в том числе вопросы участия в саммите.

Удивившая россиян надписью на платье чиновница объяснилась

Страница «Шепот Шебекино» во «ВКонтакте»

Белгородская чиновница Галина Шаповалова объяснила слово Party на ее платье к годовщине аварии на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС). Ее объяснение приводится приводятся в Telegram-канале регионального отделения партии.

В сообщении утверждается, что Шаповалова не имела умысла оскорбить россиян, однако сознательно выбрала такое платье.

Захарова обратилась с призывом к россиянам

РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала россиян любить друг друга. В своем Telegram-канале она напомнила о словах президента России Владимира Путина, который говорил о национальном умении «принимать близко к сердцу».