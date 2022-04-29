Кустурица отреагировал на разразившуюся в мире русофобию

Развернувшаяся в мире русофобия во многом напоминает гонения на евреев до 1940 года. Такое мнение выразил сербский режиссер Эмир Кустурица .

"Эта погоня за целым народом напоминает мне Хрустальную ночь (еврейские погромы по всей Германии и в части Австрии в ночь с 9 на 10 ноября 1938 года) и период до 1940 года, когда евреи находились в похожем положении", - отметил Кустурица, слова которого приводит Sputnik Сербия.

Он выразил надежду, что в конце концов "это эмбарго с (российского) народа будет снято".

"Я вырос на войне во Вьетнаме, корейская только что закончилась. Мы дважды были свидетелями войны в Ираке, видели развал Ливии, видели войну в Сирии. И все эти войны оправдывались или молчаливо учитывались", - указал Кустурица.

По его словам, война на Украине длится не один год, она началась еще при президенте Петре Порошенко, заявившем, что дети украинцев пойдут в детские сады, а затем в школы и институты, а дети жителей Донбасса - нет.