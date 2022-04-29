Кустурица отреагировал на разразившуюся в мире русофобию

Развернувшаяся в мире русофобия во многом напоминает гонения на евреев до 1940 года. Такое мнение выразил сербский режиссер Эмир Кустурица.
"Эта погоня за целым народом напоминает мне Хрустальную ночь (еврейские погромы по всей Германии и в части Австрии в ночь с 9 на 10 ноября 1938 года) и период до 1940 года, когда евреи находились в похожем положении", - отметил Кустурица, слова которого приводит Sputnik Сербия.
Он выразил надежду, что в конце концов "это эмбарго с (российского) народа будет снято".
"Культуру уничтожить невозможно. Это просто бесполезная работа", - заявил он, комментируя попытки в ряде западных стран запретить Достоевского.
Знаменитый режиссер также обратил внимание, что многие поколения людей выросли на войнах.
"Я вырос на войне во Вьетнаме, корейская только что закончилась. Мы дважды были свидетелями войны в Ираке, видели развал Ливии, видели войну в Сирии. И все эти войны оправдывались или молчаливо учитывались", - указал Кустурица.
По его словам, война на Украине длится не один год, она началась еще при президенте Петре Порошенко, заявившем, что дети украинцев пойдут в детские сады, а затем в школы и институты, а дети жителей Донбасса - нет.
"Тогда, в 2016 году, он обещал войну", - отметил Кустурица.