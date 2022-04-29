Служба разведки РФ подтвердила планы Польши по Украине

Служба внешней разведки РФ подтвердила заявление главы военного ведомства о планах США по размещению «миротворческого контингента» на границе Польши с Западной Украиной. Об этом сообщила пресс-служба внешней разведки РФ

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«Заявление относительно планов Вашингтона и Варшавы разместить в западной части Украины польский „миротворческий контингент“ является не версией, а разведывательной информацией, полученной из нескольких надежных источников», — сообщается на сайте разведки.

Ранее глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин предоставил сведения о том, что власти Польши разрабатывают план по установлению военно-политического контроля над территорией Западной Украины. По его данным, Польша планирует ввести войска на западные области страны под предлогом «защиты от российской агрессии».