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1 час назад

Служба разведки РФ подтвердила планы Польши по Украине

Ura.Ru

Служба внешней разведки РФ подтвердила заявление главы военного ведомства о планах США по размещению «миротворческого контингента» на границе Польши с Западной Украиной. Об этом сообщила пресс-служба внешней разведки РФ

Служба разведки РФ подтвердила планы Польши по Украине
Фото: ReutersReuters

«Заявление относительно планов Вашингтона и Варшавы разместить в западной части Украины польский „миротворческий контингент“ является не версией, а разведывательной информацией, полученной из нескольких надежных источников», — сообщается на сайте разведки.

Ранее глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин предоставил сведения о том, что власти Польши разрабатывают план по установлению военно-политического контроля над территорией Западной Украины. По его данным, Польша планирует ввести войска на западные области страны под предлогом «защиты от российской агрессии».

«США окружают Россию при помощи Ким Чен Ына»

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку по Донбассу.

Политика,Чен Ким,Сергей Нарышкин,Владимир Путин,СВР России,
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