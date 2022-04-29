Служба разведки РФ подтвердила планы Польши по Украине

Служба внешней разведки РФ подтвердила заявление главы военного ведомства о планах США по размещению «миротворческого контингента» на границе Польши с Западной Украиной. Об этом сообщила пресс-служба внешней разведки РФ
«Заявление относительно планов Вашингтона и Варшавы разместить в западной части Украины польский „миротворческий контингент“ является не версией, а разведывательной информацией, полученной из нескольких надежных источников», — сообщается на сайте разведки.
Ранее глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин предоставил сведения о том, что власти Польши разрабатывают план по установлению военно-политического контроля над территорией Западной Украины. По его данным, Польша планирует ввести войска на западные области страны под предлогом «защиты от российской агрессии».
Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку по Донбассу.