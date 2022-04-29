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1 час назад

Шансонье Новиков обратился на видео к телеведущему Соловьеву

Александр Кузьмин

Шансонье Александр Новиков обратился к телеведущему Владимиру Соловьеву в ответ на критику екатеринбуржцев. Соответствующая видеозапись появилась в распоряжении Telegram-канала URA.RU.

Певец и композитор возмутился обвинениям журналиста в адрес жителей региона и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. При этом исполнитель песен в жанре городского романса не постеснялся употребить уголовное арго.

«И если бы тебе делала замечание уралмашевская группировка, которая тоже, убежден, настроена патриотично, они бы тебе по-другому сказали. Они бы тебе сказали: “Слышь, ты, штрибан. Ты фильтруй хрюканину насчет нашего города. А лучше закуси свое поганое жало”», – заявил Новиков.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев записал видеообращение к Соловьеву, в котором выразил сожаление по поводу высказываний популярного ведущего в отношении жителей Екатеринбурга и призвал его «следить за своим языком». Телеведущий резко отреагировал на слова главы региона, назвав его при этом «приблатненным к власти». Соловьев также порекомендовал Куйвашеву выбрать свою сторону.

Общество,Политика,Видео,Александр Новиков,Евгений Куйвашев,Владимир Соловьев,
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