«И если бы тебе делала замечание уралмашевская группировка, которая тоже, убежден, настроена патриотично, они бы тебе по-другому сказали. Они бы тебе сказали: “Слышь, ты, штрибан. Ты фильтруй хрюканину насчет нашего города. А лучше закуси свое поганое жало”», – заявил Новиков.