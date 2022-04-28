Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев записал на видео ответ журналисту в телеведущему Владимиру Соловьеву, который во время эфира программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» раскритиковал екатеринбуржцев. Соответствующая запись появилась в распоряжении Telegram-канала URA.RU.
Глава региона выразил сожаление по поводу того, как Соловьев высказался о его земляках, жителях Екатеринбурга, отметив при этом, что значительная часть почитателей журналиста после его слов уменьшилась.
«На Урале очень любят и ценят людей, которые следят за своим языком, поэтому желаю вам следить за своим языком», – завил Куйвашев.