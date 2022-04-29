У Зеленского появился шанс на встречу с Путиным

Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский приглашены на саммит G20 в Индонезии, передаёт агентство France-Presse со ссылкой на главу Индонезии Джоко Видодо. Мероприятие пройдёт в ноябре на острове Бали.

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До этого Зеленский сообщил, что провёл переговоры с президентом Индонезии, поблагодарив его за приглашение на саммит «Большой двадцатки». Российский президент также провёл телефонные переговоры с Видодо 28 апреля, на которых были обсуждены в том числе вопросы участия в саммите.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин пока не дал чёткого ответа о поездке на саммит G20 в Индонезию. До этого министр финансов Индонезии Мульяни Индравати говорил о том, что приглашение на предстоящее мероприятие получили лидеры всех стран «Большой двадцатки».