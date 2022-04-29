Иностранных лидеров не пригласили на День Победы в Москве

Российская сторона не приглашала иностранных лидеров на празднование Дня Победы в Москве, так как в 2022 году дата не является юбилейной, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Это наш праздник, это святой праздник для всей России, для всех россиян. Но зарубежных лидеров мы не приглашали», – сказал он, передает РИА «Новости».
На уточняющий вопрос он ответил, что не ожидается и визит президента Белоруссии Александра Лукашенко на 9 мая.
Кроме того, он опроверг сообщения СМИ о якобы скором визите в Москву президента Палестины Махмуда Аббаса.