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59 минут назад

Иностранных лидеров не пригласили на День Победы в Москве

Деловая газета "Взгляд"иещё 12

Российская сторона не приглашала иностранных лидеров на празднование Дня Победы в Москве, так как в 2022 году дата не является юбилейной, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Иностранных лидеров не пригласили на День Победы в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это наш праздник, это святой праздник для всей России, для всех россиян. Но зарубежных лидеров мы не приглашали», – сказал он, передает РИА «Новости».

На уточняющий вопрос он ответил, что не ожидается и визит президента Белоруссии Александра Лукашенко на 9 мая.

Кроме того, он опроверг сообщения СМИ о якобы скором визите в Москву президента Палестины Махмуда Аббаса.

Общество,Александр Лукашенко,Махмуд Аббас,Дмитрий Песков,
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