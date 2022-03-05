Пока вы не уснули: Тревожный знак для США и возобновление наступления на Украине

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Российская армия возобновила наступление на Украине

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что из-за нежелания украинской стороны воздействовать на националистов или продлевать режим тишины наступательные действия возобновлены с 18:00 мск.

«В связи с нежеланием украинской стороны воздействовать на националистов или продлевать «режим тишины» наступательные действия с 18:00 московского времени возобновлены», — заявил Конашенков.

По его словам, националистические батальоны воспользовались «режимом тишины» для перегруппировки и укрепления занимаемых позиций.

Путин: никакого особого положения на территории России вводить не планируется

Введение особого и военного положения на территории РФ не планируется, заявил в субботу президент РФ Владимир Путин на встрече с женщинами летного состава российских авиакомпаний.

Путин подчеркнул, что военное положение вводится в стране в случае внешней агрессии, в том числе в конкретных районах проведения боевых действий.

"У нас такой ситуации нет. Надеюсь, не будет, - сказал Путин. - Что касается особого положения, оно тоже вводится указом и в случае каких-то крупномасштабных внутренних угроз. Есть еще режим чрезвычайной ситуации, как правило, вводится на случай техногенных катастроф, природных катаклизмов. Слава богу, такого тоже нет. Мы не планируем вводить никакого особого положения на территории Российской Федерации".

Назван тревожный знак для США после голосования по РФ в ООН

Глобальная антироссийская коалиция в ООН, создаваемая Вашингтоном, столкнулась с серьезными проблемами, сообщает The National Interest со ссылкой на эксперта по международной проблематике Теда Карпентера.

Так он высказался о состоявшемся 2 марта голосовании Генеральной Ассамблеи ООН по резолюции с требованием к Москве прекратить специальную операцию на Украине и вывести войска. Эксперт отметил, что в тексте не содержится ни единого призыва непосредственно к официальному Киеву, нет упоминаний конкретно о положении населения Донбасса и агрессии против ДНР и ЛНР. Также не сообщается о перевороте на Украине в 2014 году.

За резолюцию высказались 141 страна, против – пять. Однако Карпентер обратил внимание на большое количество воздержавшихся.

Борьба с перекупщиками: Продажу товаров в одни руки хотят ограничить

Крупнейшие торговые сети в России просят разрешить им ограничивать продажу ряда товаров с минимальной наценкой в одни руки, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение Минпромторга РФ.

Так предлагается бороться с перекупщиками.

«Крупнейшие федеральные и региональные торговые сети приняли решение минимизировать риски приобретения перекупщиками социально значимых продуктов питания, по которым в рамках договоренностей с Минпромторгом России, Минсельхозом России и ФАС установлена минимальная наценка», - говорится в сообщении ведомства.

Пушилин: боевики "Азова" взорвали дом с людьми в Мариуполе

Боевики нацбатальона "Азов" привели в действие заложенные ранее взрывные устройства, из-за чего произошло обрушение дома в Мариуполе.

Под завалами в подвале находятся до 200 человек, большая часть из которых женщины и дети, сообщил в субботу глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире Первого канала.

"Буквально несколько минут назад боевики "Азова" привели в действие заложенные ранее взрывные устройства, в результате чего произошло обрушение дома по адресу бульвар Меотиды, дом 15/20. Под завалами в подвале на данный момент остаются до 200 человек, большая часть из которых женщины и дети", - сказал он.

Власти Италии арестовали недвижимость Соловьева

Сотрудники итальянской Финансовой гвардии Италии (силового подразделения Минэкономики) арестовали недвижимость российского бизнесмена Алишера Усманова и телеведущего Владимира Соловьева, попавших в санкционные списки ЕС в связи с событиями на Украине. Об этом сообщила в субботу газета La Repubblica.

По ее данным, речь идет о двух виллах Соловьева на озере Комо, а также о вилле Усманова на Сардинии.

Ранее в республике были конфискованы яхты Алексея Мордашова и Геннадия Тимченко, а также вилла в Тоскане бывшего депутата Госдумы Олега Савченко.

В Раде заявили об убийстве члена украинской делегации

Служба безопасности Украины (СБУ) убила члена украинской делегации на переговорах с Россией Дениса Киреева. Об этом заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский, сообщает РИА Новости.

Предположительно, Киреев был заподозрен в государственной измене, попытался сопротивляться при задержании и был убит. Официально власти Украины пока не подтвердили эту информацию.

До 2014 года Киреев работал в банковском секторе, входил в руководящие органы Ощабанка и Укрэксимбанка. Позже занимался управлением частными фондами. Почему офис президента Украины решил включить его в состав делегации на переговорах, пока неизвестно.

Олимпийскую чемпионку из США задержали в Шереметьево с наркотиками

Таможенники задержали в московском аэропорту Шереметьево двукратную олимпийскую чемпионку в составе сборной США по баскетболу. Спортсменка пыталась провезти в Россию гашишное масло, сообщает на своем сайте Федеральная таможенная служба (ФТС).

Инцидент произошел в феврале, однако ФТС проинформировала о нем 5 марта. Баскетболистка, имя которой не уточняется, прибыла в Шереметьево рейсом из Нью-Йорка. Когда спортсменка проходила через зеленый коридор, служебная собака подала сигнал о возможном нахождении в ее вещах наркотиков. В ходе досмотра в ручной клади были обнаружены вейпы с залитым в них гашишным маслом (что подтвердила экспертиза).

Подруга Пугачевой ответила на слухи о бегстве певицы из страны

Художница, продюсер и близкая подруга Аллы Пугачевой Алина Редель отреагировала на появившуюся информацию о том, что певица вместе с семьей уехала из России. Об этом сообщает NEWS.ru.

В СМИ начала циркулировать информация о том, что Пугачева с мужем Максимом Галкиным и детьми Лизой и Гарри улетела из страны на частном самолете. Давняя подруга звезды отказалась комментировать эти сведения.