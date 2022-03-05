В Раде заявили об убийстве члена украинской делегации

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Предположительно, Киреев был заподозрен в государственной измене, попытался сопротивляться при задержании и был убит. Официально власти Украины пока не подтвердили эту информацию.

До 2014 года Киреев работал в банковском секторе, входил в руководящие органы Ощабанка и Укрэксимбанка. Позже занимался управлением частными фондами. Почему офис президента Украины решил включить его в состав делегации на переговорах, пока неизвестно.