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2 часа назад

Минобороны России заявило о возобновлении наступления в рамках операции на Украине

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Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что из-за нежелания украинской стороны воздействовать на националистов или продлевать режим тишины наступательные действия возобновлены с 18:00 мск.

Российская армия возобновила наступление на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В связи с нежеланием украинской стороны воздействовать на националистов или продлевать «режим тишины» наступательные действия с 18:00 московского времени возобновлены», — заявил Конашенков.

По его словам, националистические батальоны воспользовались «режимом тишины» для перегруппировки и укрепления занимаемых позиций.

С 10:00 мск 4 марта российская сторона объявила режим тишины для того, чтобы мирные жители украинских Мариуполя и Волновахи смогли воспользоваться гуманитарными коридорами.

Игорь Конашенков,Минобороны России,
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