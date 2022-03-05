Российская армия возобновила наступление на Украине

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что из-за нежелания украинской стороны воздействовать на националистов или продлевать режим тишины наступательные действия возобновлены с 18:00 мск.

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«В связи с нежеланием украинской стороны воздействовать на националистов или продлевать «режим тишины» наступательные действия с 18:00 московского времени возобновлены», — заявил Конашенков.

По его словам, националистические батальоны воспользовались «режимом тишины» для перегруппировки и укрепления занимаемых позиций.