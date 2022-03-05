Власти Италии арестовали недвижимость Соловьева

Сотрудники итальянской Финансовой гвардии Италии (силового подразделения Минэкономики) арестовали недвижимость российского бизнесмена Алишера Усманова и телеведущего Владимира Соловьева, попавших в санкционные списки ЕС в связи с событиями на Украине. Об этом сообщила в субботу газета La Repubblica.

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По ее данным, речь идет о двух виллах Соловьева на озере Комо, а также о вилле Усманова на Сардинии.

Ранее в республике были конфискованы яхты Алексея Мордашова и Геннадия Тимченко, а также вилла в Тоскане бывшего депутата Госдумы Олега Савченко.