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52 минуты назад

СМИ: власти Италии наложили арест на недвижимость Усманова и Соловьева

ТАССТАСС

Сотрудники итальянской Финансовой гвардии Италии (силового подразделения Минэкономики) арестовали недвижимость российского бизнесмена Алишера Усманова и телеведущего Владимира Соловьева, попавших в санкционные списки ЕС в связи с событиями на Украине. Об этом сообщила в субботу газета La Repubblica.

Власти Италии арестовали недвижимость Соловьева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее данным, речь идет о двух виллах Соловьева на озере Комо, а также о вилле Усманова на Сардинии.

Ранее в республике были конфискованы яхты Алексея Мордашова и Геннадия Тимченко, а также вилла в Тоскане бывшего депутата Госдумы Олега Савченко.

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Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо объявил в пятницу в эфире государственного телевидения RAI, что Италия приступила к процедуре конфискации "имущества российских олигархов".

В мире,Олег Савченко,Алишер Усманов,Владимир Соловьев,Алексей Мордашов,Геннадий Тимченко,Госдума,ЕС,
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