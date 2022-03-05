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2 часа назад

Подруга Пугачевой ответила на слухи о бегстве певицы из страны

Елена Прошина

Художница, продюсер и близкая подруга Аллы Пугачевой Алина Редель отреагировала на появившуюся информацию о том, что певица вместе с семьей уехала из России. Об этом сообщает NEWS.ru.

Подруга Пугачевой ответила на слухи о бегстве певицы из страны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В СМИ начала циркулировать информация о том, что Пугачева с мужем Максимом Галкиным и детьми Лизой и Гарри улетела из страны на частном самолете. Давняя подруга звезды отказалась комментировать эти сведения.

«Ой, да ладно. Я не буду это комментировать, я не уполномочена», — заявила Алина Редель.

По словам концертного директора звезды Елены Чупраковой, она также не располагает актуальной информацией о местонахождении артистки.

Ранее некий житель Патриарших прудов рассказал, что видел Аллу Пугачеву с семьей в аэропорту Внуково-3. Предположительно, певица отбыла в Латвию, где у нее есть дом.

Напомним, после того, как Максим Галкин озвучил свою негативную позицию по поводу спецоперации РФ на Украине, телеведущий подвергся шквалу критики в свою сторону. Якобы из-за этого пародист был отстранен от эфиров и потерял многие рекламные контракты.

Позже в Сети появилось видео, на котором жители Архангельска сдают билеты на его концерт и ругают Галкина.

Шоу-бизнес,Максим Галкин,Алла Пугачева,Международный аэропорт Внуково,
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